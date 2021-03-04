Источник материала: Хартия'97

«Может, хватит считать наших футбольных специалистов недоумками?» 4.03.2021, 13:59

Тренер-чемпион объясняет, почему нововведения АБФФ являются неприемлемыми.

В конце февраля глава академии Белоруской федерации футбола Владимир Корытько в эфире передачи «На грани фола» на телеканале «Беларусь 5» рассказал, что уже больше года академия работает по новой российско-немецкой программе подготовки футболистов. Методика, по словам Корытько, упрощает работу тренерам при планировании и дает возможность хорошо все контролировать.

В той же передаче заместитель председателя «Минска» Сергей Ковалев, по совместительству основатель сайта о детском футболе footbik.by, отметил, что столичный клуб уже перешел без разнарядок и распоряжений сверху на эту программу с сентября 2020 года. Ковалев подчеркнул, что это очень простая и всеобъемлющая программа, которая досталась Беларуси бесплатно. Специалисты уверяют, что АБФФ планирует повсеместное внедрение программы на территории Беларуси.

Специально для Tribuna.com Юрий Шуканов, в свое время работавший тренером молодежной сборной Беларуси, начальником отдела развития детско-юношеского футбола АБФФ и заместителем технического директора по тренерскому образованию, изучил новую программу и поделился мнением о ней.

Но сначала несколько слов о том, что это за программа вообще и откуда она появилась.

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В конце прошлого века немецкий футбол оказался в глубоком кризисе. Сборная Германии провалила чемпионат мира-98 во Франции и чемпионат Европы-2000 в Бельгии и Голландии. В стране заговорили о нехватке сильных игроков. Тогда Немецкий футбольный союз провел реформу, одним из звеньев которой была специальная программа подготовки юных футболистов. Реформа стартовала в 2002-м, и спустя 12 лет сборная Германии стала чемпионом мира.

Восхитившись этим достижением, Российский футбольный союз вышел на немцев с предложением о сотрудничестве. В итоге в 2015-м было заключено четырехлетнее соглашение, по которому программа была адаптирована под Россию. А сейчас, видимо, когда закончился срок действия договора, Россия поделилась программой с Беларусью.

Программа – книга формата А4 на 308 листов, где рассказано, как готовить футболистов 10-14 лет. Она разбита на блоки по каждому возрасту с примерами методик и конкретных упражнений. Детские тренеры, с которыми удалось переговорить, отмечают, что программа не самая плохая, и некоторые ее элементы они действительно применяют в своей работе на протяжении года.





И Ковалев, и Корытко отмечают, что планируется повсеместное внедрение программы, переданной россиянами. Это означает, что сразу после утверждения в Минспорта программа станет обязательной к использованию в СДЮШОРах, ДЮСШках и группах подготовки футбольных клубов с государственной формой собственности. Все должны будут тренировать детей только так, а не иначе. На частные школы пока в Минспорта никак повлиять не могут, но, как говорят «частники», очень этого хотят.

Что интересно, сейчас в Беларуси уже есть утвержденная министерством программа подготовки юных футболистов. Ее автор – заслуженный тренер Беларуси Михаил Андружейчик, умерший на 85-м году жизни 21 января этого года. Программа Андружейчика была принята в начале 2000-х и все еще (до утверждения новой) обязательна к применению. Но на практике исключительно по ней никто не работает: тренеры просто используют отдельные ее элементы.

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Что же хорошего в предлагаемой российско-немецкой программе? Чего там быть не должно? И чего там нет, хотя обязано быть? Слово Юрию Шуканову.

– Глядя на сегодняшнюю ситуацию в белорусском футболе, на некоторые решения руководства АБФФ, вызывающие состояние когнитивного диссонанса, понимаешь, что эмоции, относящиеся к таким базовым потребностям человека, как любовь и уважение, не позволяют остаться в стороне. На мой скромный взгляд, любой аспект жизнедеятельности социума в контексте сложных профессиональных решений необходимо рассматривать как минимум в двух, а иногда даже в трех плоскостях: фундаментальной, прикладной и религиозной. Наши футбольные управленцы любят использовать такую трендовую терминологию, как «фундаментальное», «прикладное», «системный подход». Однако своими последующими действиями приводят в состояние недоумения. За последнее время принято немало спорных решений, подтверждающих, что энтузиазм, помноженный на отсутствие фундаментальных знаний, очень опасный коктейль.





Поэтому любовь к футболу и уважение к профессионалам, обладающим глубокими знаниями и навыками, привели меня к уверенности, что не будет лишним рассмотреть некоторые решения АБФФ сквозь призму фундаментальных законов.

Наряду с введением лимита на обязательное участие футболистов не старше 21 года в матчах чемпионата Беларуси принятие за основу российской программы подготовки юных футболистов для создания общенациональной программы развития футбола в стране является одним из тех спорных решений, которые не позволяют остаться в стороне.

И прежде всего возникает вопрос. В чем отличие фундаментального от прикладного? Любые науки изучают законы и закономерности. Химия – химические законы. H+O2 = H2O. Из этих элементов, как ни крути, не получишь ни золота, ни серебра, а только воду. Физика изучает физические законы. Например, закон притяжения. Если бросить камень, он в любом случае упадет. Иначе говоря, фундаментальные науки, фундаментальные законы, фундаментальная плоскость – это то, где во главе угла стоят законы природы или Бога (в зависимости от мировоззрения) с предопределенным, неизменным результатом и отсутствием волевого компонента со стороны человека. Думаю, никто не оспорит тот факт, что в смене времени суток и времен года нет человеческого фактора, а только совершенные природные или божественные законы вращения земли вокруг своей оси и движения земли вокруг солнца. А все прикладное создано человеком и, по сути, несовершенно. Например, правила дорожного движения. В Англии правый руль и левостороннее движение. В Беларуси наоборот. Как правильно? Меняй, как и когда хочешь…

В этой связи важно понять, что в основе футбола в целом и во всех его разделах в частности главенствующую роль играют фундаментальные законы физиологии, биохимии, биоэнергетики, биомеханики, психологии и даже в самом прикладном разделе футбола «Тактике» есть свои фундаментальные законы. Именно понимание всех фундаментальных законов помогло мне в 2004 году, будучи играющим главным тренером, выиграть с очень молодой на тот момент командой «Динамо» золотые медали чемпионата страны. Тот успех до сих пор не повторен. Также понимание того, что такое «системный подход», помогло мне позднее управлять спортивным сегментом в «Динамо»: формировать тренерский штаб, вести селекционную работу, курировать академию, внося таким образом свой вклад в решение командой поставленной задачи – попадание в групповой этап Лиги Европы. Отмечу, что персональная ответственность и полный контроль над спортивным сегментом клубной структуры были основным условием нашего сотрудничества с Юрием Александровичем Чижом.

В последнее время все чаще слышны хвалебные заявления от различных специалистов АБФФ о российской программе подготовки юных футболистов. Она преподносится как некая панацея, которая должна обязательно использоваться всеми футбольными школами и неминуемо приведет наш футбол к процветанию. Хорошо, когда в футбольном и прочем мире что-то создается, а не только ограничивается, лимитируется или разрушается. Главное, чтобы заявления подтверждались делом, а не разлетались в виде пустых лозунгов, подменяющих понятия.

Прежде всего хочется отметить, что та немецкая система подготовки, на которую ссылаются российские и белорусские футбольные функционеры, называется «Программа содействия талантам». Она включает в себя ряд ключевых шагов:

1. Непрофессиональные клубы получили всяческую поддержку от Немецкого футбольного союза (НФС) для привлечения детей к занятиям футболом.

2. По всей стране была создана сеть из 366 центров поддержки юных футболистов, на содержание которых, включая персонал, НФС тратит ежегодно около 10 миллионов евро.

3. Каждый профессиональный футбольный клуб Германии для получения лицензии обязан иметь клубный центр подготовки молодежи.

4. Юные футболисты, обучающиеся в клубных центрах, должны заниматься футболом без ущерба для общего образования.

5. Была оптимизирована система детско-юношеских соревнований, а все юношеские сборные стали вершиной пирамиды для детско-юношеского футбола.

6. Система тренерского образования была подвергнута серьезной реформе. Именно этот шаг НФС считает самым основным, поскольку именно тренер – ключевая фигура всей немецкой системы. Подготовка молодежи должна осуществляться в рамках единой тренировочной и игровой философии, допуская при этом гибкость в подходах. Подчеркиваю: ЕДИНОЙ ФИЛОСОФИИ. Под этим не подразумевается работа по единым планам и пошаговым последовательностям. То есть [немцами] были определены общие принципы организации учебно-тренировочного процесса, ведения игры (не путать с игрой по одной системе) и взаимодействия в коллективах. Нигде и никогда не говорилось, что все футбольные организации должны работать по одному и тому же утвержденному пособию.

Хочу заметить, что в мою бытность в АБФФ директором по тренерскому образованию, мы очень серьезным образом реформировали систему обучения тренеров и руководствовались примерно теми же подходами [что и немцы]. И пример брали не только с Германии, но и с других сильных футбольных стран, таких как Бельгия, Франция. Почему нынешнее руководство федерации не устроили наши подходы? Это тема отдельного разговора.

Тем не менее, коль наша федерация предпочла идти фактически другим путем, посредством внедрения единого пособия, то возникло желание изучить российскую «Программу подготовки футболистов 10-14 лет», оценить ее согласно фундаментальным критериям и дать аргументированную оценку. Рецензия получилась очень емкой. Ознакомиться с полной версией, содержащей подробные аргументы, можно тут или тут. Здесь же вкратце хочу отметить, что при тщательном рассмотрении видно, что эта программа содержит ряд положительных и достаточно прогрессивных моментов. При этом большинство из них носят в основном декларативный характер. Пойдем по порядку:

1. Задекларирован самый главный принцип, достойный похвалы: «Спортивная школа должна готовить футболиста, а не команду!» Великолепно, что об этом хотя бы заявляют. Жаль только, что далеко не все руководители это понимают и помнят.

2. Заявляется, что предлагаемая программа носит ряд новшеств. Первое из них – «последовательное, системное обучение, основанное на базовых методических принципах плюс индивидуальные особенности футболиста». Звучит хорошо, но нигде в сопроводительных пояснениях, содержании блоков и упражнений не говорится, каким именно образом должна строиться работа с учетом индивидуальных особенностей футболистов.

3. Следующее принципиальное новшество – «программа не предполагает жестко заданную последовательность и состав упражнений. Тренер сам (в заданных рамках и руководствуясь определенными правилами) формирует план тренировок». Отлично! Только непонятно, почему это преподносится в виде принципиального новшества. Хорошо известно, что тренерская деятельность – это творческий процесс, искусство. Никогда не будет существовать единого верного способа подготовки футболистов. Поэтому программы, которые представляют собой пошаговые инструкции, являются абсолютным злом, так как отучают тренеров самостоятельно анализировать и планировать, а значит – развиваться, и вряд ли [такие программы] приведут к желаемому результату. Поскольку, как и в медицине, где для лечения больных с одной и той же болезнью каждому нужен индивидуальный курс лечения, так и в футболе нет единой верной методики для всех. Каждый тренер должен, исходя из фундаментальных методических принципов, определять свою программу подготовки с учетом особенностей имеющихся в его распоряжении игроков; инфраструктурных и прочих условий для занятий в его конкретной футбольной организации; принципов, подходов и задач, проповедуемых руководством; системы соревнований и множества других факторов.

Предлагаемая программа позволяет работать в пределах «заданных рамок и определенных правил» и подразумевает строгое соблюдение «последовательности сочетания блоков и тем внутри них как в годичном цикле, так и в многолетнем процессе подготовки футболистов 10-14 лет». При этом предложенная последовательность заявляется, как «наиболее рациональная», из-за чего возникает ряд вопросов и противоречий. Поскольку:

– Во-первых, получается, что менять очередность блоков нельзя. То есть тренер не имеет возможности осуществлять творческий подход в самом главном – в возможности руководствоваться индивидуальными особенностями своей команды и игроков. Если посмотреть на команды одного и того же возраста в рамках нашей страны, то очевидно, что игроки в каждой из них нуждаются в обучении разным темам в отношении техники, тактики, физподготовки и психологии. Обнаруженные недостатки и должны определять приоритетные темы для тренеров в каждом конкретном случае. Именно таким подходом должны руководствоваться грамотные тренера, а не работать везде по одной и той же последовательности.

– Во-вторых, не только выбор тематики блоков, а также их продолжительность должны определяться тренерами, исходя из их конкретных ситуаций. Кому-то будет достаточно поработать над определенной темой, как предлагается, в течение 14 тренировок, а кому-то этого будет много или, наоборот, мало. А иногда вообще нужно вернуться на несколько шагов назад.

– В-третьих, заявленная как «наиболее рациональная» последовательность блоков тоже весьма спорна. Например, в возрасте 10-11 лет обучение обводке практически отсутствует как самостоятельный блок. Есть только обучение финтам в виде связки с ведением и последующим ударом. Более того этот блок в очередности обучения стоит самым последним. После того, как тренер научит своих подопечных выполнять передачи и различные удары, то есть «отделываться» от мяча. Нет никаких шансов научить футболистов обводке, тем более после обучения отбору.

– В-четвертых, для 10-11 летних футболистов нет ни одной тактической темы. Безусловно, тактика не является самым важным компонентом футбола, а в данной возрастной категории обучение технике носит фундаментальный характер и является наиболее важным. Однако, игнорировать тактическое обучение до 12 лет – очень сомнительный подход. Особенно если учесть, что сейчас дети начинают заниматься футболом в возрасте пяти лет и ранее. Тренерам следует четко понимать, что как только они начинают давать упражнения с сопротивлением «один в один», футболистов обязательно надо начинать обучать индивидуальной тактике. Поэтому целенаправленное тактическое обучение должно начинаться гораздо раньше 12 лет.

Да, в каждом из блоков указывается дополнительная тактическая, а также физическая задача, но реализация этого комплексного подхода также вызывает много нареканий.





Говорится, что в программе используется интегральный метод, которых заключается в двух концептуальных подходах в виде:

• Разумного сочетания игрового метода и метода упражнений. Содержание блоков, действительно, подтверждает, что используется большое количество специфических упражнений и самое главное игровых средств, что очень хорошо и правильно.

• Комплексного подхода в виде одновременного решения технических, тактических, физических и психологических задач в рамках одного учебно-тренировочного занятия. Такой подход очень современен и обязателен. Вот только реализация этой концепции сильно страдает. Например, четвертая заявленная составляющая упущена напрочь. В содержании ни одного блока вы не найдете упоминания о психологии.

Самое страшное, что реализация и трех оставшихся составляющих тоже сильно хромает:

– В отношении технической составляющей не везде соблюдаются правильные методические принципы. В некоторых блоках используются откровенно неподходящие средства для обучения заявленным техническим действиям.

– Практически нигде нет методических указаний в отношении тактики. То есть тех аспектов, на которые тренер должен обращать внимание, чтобы находить недочеты у своих подопечных и давать им рекомендации по устранению.

– Информации о правильном построении физической подготовки также практически нет. Нигде не говорится о том, что из себя представляют те или иные физические качества, где они «хранятся» в организмах футболистов, как развитие физических качеств связано с работой той или иной физической направленности, о сочетаниях этих направленностей, их взаимосвязи с механизмами энергообеспечения и прочее. Возможно, авторы предполагают, что все тренеры достаточно подготовлены и владеют всеми этими знаниями. Вот только сомнительно, что действительно грамотные тренеры будут руководствоваться этой программой. Уж слишком она для них примитивна. А для не очень подготовленных тренеров она носит опасный характер.

Правильная реализация концепции комплексной или интегральной подготовки подразумевает, что в каждом учебно-тренировочном занятии одновременно решается по одной задаче из каждого раздела футбола и все они имеют одинаково важный приоритет. Поскольку футбол – это физическая работа в сочетании с выполнением технических действий, принятием тактических решений и проявлением необходимых психических свойств личности, подобный подход сложен, но осуществим. Например, он успешно использовался нами совместно с Виктором Георгиевичем Гончаренко в минском «Динамо» и футбольной школе Николая Мурашко. Наиболее успешная реализация этой концепции до недавнего времени осуществлялась в проекте Академия футбола АБФФ, где получила очень высокую оценку со стороны УЕФА, которая вообще ставила подходы, философию и организацию работы академии в пример другим ассоциациям.

Непонятно, почему с приходом нового руководства в федерацию нужно было сворачивать с успешного пути. Как итог сегодня Академия АБФФ фактически находится на грани исчезновения.





Вывод.

Любая хорошая программа не должна представлять собой руководство, которое будет использоваться тренерами в виде пошаговой инструкции к действию. Более того, ни одна даже самая гениальная программа не будет готовить футболистов сама по себе. Это могут делать только квалифицированные тренеры и специалисты.

В этой связи эффективная программа должна представлять собой пособие, содержащее справочную, теоретическую и методическую информацию, которая будет помогать тренеру самостоятельно осуществлять планирование и подбор тренировочных средств для ежедневной работы, исходя из анализа текущего состояния своих подопечных.

Примерное содержание программы должно включать:

1. Профиль тренера, его роль и главные задачи.

2. Аспекты отбора футболистов и комплектования команды: принципы и критерии отбора, модельные характеристики футболистов.

3. Принципы подготовки, организации и управления учебно-тренировочным и соревновательным процессами.

4. Модель поведения тренера во время учебно-тренировочных занятий и матчей.

5. Этапы обучения: характеристики и отличительные особенности каждого из этапов, основные цели и задачи на различных этапах в отношении всех видов подготовки, взаимосвязь между этапами.

6. Планирование: виды, периодизация, типы микроциклов и принципы объединения их в мезоциклы.

7. Методические особенности, а именно подробное разъяснение целей и задач; описание характеристик, рекомендаций, методических последовательностей, примерного содержания и средств; а самое главное подробные объяснения правил и принципов сочетания друг с другом технической, тактической, физической и психологической подготовки.

8. Комплексный контроль подготовленности футболистов.

9. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок.

10. Контроль работы тренеров.

Очевидно, что российско-немецкому руководству недостает очень большого количества составляющих, чтобы оно могло считаться программой. Это скорее методическое пособие, в котором наряду с положительными моментами присутствуют откровенные недостатки. Его можно использовать в работе в массовом футболе, как вспомогательное пособие для тренеров специализированных школ, но уж точно не как программу общенационального масштаба, которая будет навязываться к обязательному применению по всей стране. Более того, следует понимать, что в мире нет ни одной сильной футбольной страны, в которой все футбольные клубы и школы работают по одной обязательной программе. Нет этого в Германии, Франции, Испании, Италии, Голландии, Бразилии, Аргентине, Японии – нигде. Только мы упорно хотим создать что-то фантастическое, что заставит тренеров под копирку, как на конвейере, выпускать футболистов. Никогда не будет такой программы. Кадры решают все. Только качественные тренеры, методисты и грамотные руководители могут сдвинуть наш футбол.

Если выразиться простым языком, то хорошая программа не должна давать тренерам указание ЧТО ДЕЛАТЬ, она должна научить их КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ. В качестве примера достаточно основательной программы можно привести книгу «FIFA Coaching», которая по заказу АБФФ была переведена и раздавалась федерацией всем желающим тренерам на курсах и семинарах. Это руководство, содержащее теоретическую информацию и примерные средства для решения различных задач, было по достоинству оценено очень многими специалистами и активно используется ими в каждодневной работе.

Еще один пример. АБФФ также переводила и делилась со специалистами пособием «Подготовка повышенного уровня», выпущенным Немецким футбольным союзом. Во-первых, это гораздо более качественное и содержательное руководство, нежели российская программа. Во-вторых, в Германии футбольные школы и академии не работают по этому пособию в обязательном порядке.

Откуда у руководителей белорусского футбола эта любовь все зарегламентировать и запрограммировать? Может, хватит считать наших футбольных специалистов недоумками, неспособными правильно выполнять свою работу, если каждый шаг не диктуется и не контролируется сверху? В ведущих футбольных странах проповедуется совсем другой подход. Не работают в Германии школы «Баварии», «Боруссии», «Байера», «Штутгарта», «Шальке-04» и другие по единой обязательной программе и никогда не будут. Это просто невообразимо.





В дополнение к вышеуказанным пособиям были переведены книги ФИФА «Вратарское искусство» и «Массовый футбол», а также очень подробное и основательное методическое пособие федерации футбола Италии «Руководство по технике для футбольных школ», которое, несмотря на название, затрагивало все компоненты футбола, а не только технику. Не бездействовали и отечественные специалисты. Несмотря на то, что программа Михаила Яковлевича Андружейчика потеряла свою актуальность и требует серьезной переработки, она по своей сути являлась гораздо более солидным пособием, нежели предлагаемая российская программа.

Наконец, возникает самый главный вопрос. Почему в АБФФ не нашлось специалистов, которые смогли бы написать достойную программу, и федерации пришлось заимствовать ее в России, которая в свою очередь обращалась за помощью к Германии? Почему созданием программы не занялся директор технического департамента Дмитрий Эдуардович Касенок? Ведь это не только его прямая обязанность, но и основная функция. Хотя, заместитель председателя АБФФ Михаил Никифорович Вергеенко заявил, что какая-то методика была разработана тремя странами, да еще поставил Беларусь на первое место. Если речь шла о рассматриваемой программе, то почему тогда в ней самой об участии белорусских специалистов не сказано ни слова?

В заключение отмечу, что футбол непрерывно развивается и остается спортом номер 1 во всем мире, интересным миллиардам жителей планеты, в большей степени именно потому, что «Аякс», «Барселона» и подавляющее большинство клубов мира работают по своим лекалам.

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