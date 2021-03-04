Источник материала: Хартия'97

Саморазоблачение преступника: выступление Караева, которое будет использовано на Гаагском трибунале 16 4.03.2021, 13:48

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Юрий Караев

Фото: «Наша Ніва»

Не забудем, не простим!

Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись выступления бывшего главы МВД Юрия Караева во время его прощальной речи к ГУБОПиК.

Расшифровку аудиозаписи приводит «Салідарнасць» :

— Мы во многом не угадали. Мы действительно, как все говорят: генералы готовятся к старой войне, готовились к такому, что как в 10-м году. Это ошибка. И войска, и ОМОН к этому готовили.

Жизнь показала совсем другое: жизнь показала, что все те площади и их разгон и на этом разошлись — уже нет. Противник другой: он более маневренный, он одновременно бьет во всех местах. Причем не только по месту, но и по тематике, и больше всего в информационном пространстве. Растаскивает нас по времени, по заводам, по вузам. И вот у вас на все хватило сил.

И я скажу так: вот эти вот первые четыре дня, когда группы «атаки», о которых знает уже Лукашенко, вместе с ОМОНом и внутренними войсками спасли страну. Перевели это уже в более затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность одуматься. Уже планировать, а не просто отбиваться. Уже нападать самим и, в конце концов, перейти не только с непосредственным там захватом: превентивным или на расходе, или во время, но и к преследованию противника.

Вот как в Чечне, да. Пока большие массы солдат, там, действуя бригадами, отбивались от мелких укусов снайперов, гранатометчиков противника, все шло в неправильную сторону. Как только группы спецназа по 15 человек стали находить боевиков в их лагерях, да, и у тех земля под ногами загорелась. Их родная, кстати, земля. А русские солдаты их гоняли на своей земле. Только уже не солдаты, а спецназовцы типа вас. И тогда и смогли переломить ход чеченской войны.

И здесь у нас так же. Мы уже стали входить на их территорию, мы уже стали их преследовать, и мы уже с остальными органами национальной безопасности — с комитетом, с армией, погранвойсками — их преследуем. И они уже бегают от нас.

Я вот чем больше думаю обо всем этом (неразборчиво — ред.)…

Далее Караев говорит в оскорбительном ключе о белорусском народе:

— …И туповатый, и недалекий в большинстве своем. Вот правильно говорят: «жирные обыватели». Они никогда ни за кого. Они за то, чтобы им жилось лучше и даже спокойнее. Дальше пяти метров вокруг себя они не видят. Они, с...а, не читают. У них потребности ограничены — их личное благосостояние.

Потом они начинают размышлять от скуки, какой могла бы быть страна. Они очень легко поддаются влиянию извне, когда готовые выводы им преподносятся журналистами и политологами, телеграм-каналами.

Сами они ни анализировать, ни думать не всегда умеют. Не государевы они люди! А мы с вами государевы, которые на обеспечение этого населения – его величества обывателя — работаем. Они не благодарны нам. Благодарны они будут, когда нас лишатся и когда они похудеют до костей и вспомнят, какая была страна. А может, проанализируют, кто ее выбирал.

Так и хочется дать им попробовать этого. Ну, с...и, ешьте! Но потом же назад ничего не вернешь! Не имеем права мы им дать попробовать сравнение, как могло бы быть.

Еще раз вам спасибо! Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам. Ну, и особенно если вам: все бросайте и находите эту тварь и убирайте! (В записи последнее слово звучит не очень четко, поэтому в разных источниках пишут «убивайте» – ред.). Вот мое вам такое наставление.

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