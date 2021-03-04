Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт о встрече президентов в Сочи: что так и не дошло до общественности

Стратегические вопросы, которые обсуждались на этой встрече, требуют очень спокойного разговора ― серьезного и откровенного, который потом не будут "полоскать" в СМИ, отмечает эксперт. Поэтому такой важности переговоры всегда остаются максимально закрытыми, отмечает Марков.

Встреча в Сочи прошла по завершении сложного периода в Беларуси ― после того, как "в августе –сентябре начался по сути дела мятеж, организованный польскими спецслужбами", рассуждает политолог.

"Это был очень сложный период. В этот период все ложные союзники предали и Беларусь, и Лукашенко, и заняли позицию врагов, в этот же момент настоящие союзники поддержали активно и белорусский народ, и белорусскую государственность, и президента Александра Лукашенко, это была Россия и ее лидер Владимир Путин", ― говорит Марков.

В результате прежняя политика, которую Запад уговаривал проводить Александра Лукашенко, балансируя между Россией и Западом, стала совершенно невозможной, а сам Лукашенко убедился в том, что его реальные друзья только в России, и тем самым создались прекрасные условия для возрождения духа и драйва создания Союзного государства, считает эксперт.

"Вот эти основные направления развития Союзного государства и обсуждали Владимир Путин с Александр Лукашенко ― в закрытом режиме, не спеша, спокойно, для того, чтобы сбалансированную систему совместных проектов в союзном государстве реализовать", ― говорит он.

По словам политолога, Лукашенко прав, когда говорит о попытке оклеветать Беларусь и его лично. Дескать, ездил просить российский кредит. Это не так, отмечает Марков.

"Лукашенко не нужно просить российские кредиты, во-первых, потому что белорусская экономика находится в достаточно хорошем состоянии, она выдержала и удар санкций, и удар эпидемии, и удар польского мятежа. И потом, если Беларуси нужны деньги, ― не надо просить, Россия сама их предложит раньше", ― убежден Марков.

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