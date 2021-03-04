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География белорусских ВВС: военные авиабазы Беларуси
04.03.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
У белорусской армии три действующих военных аэродрома – в центре и на западе страны. Новейшее звено истребителей Су-30СМ, к примеру, размещено в Барановичах. Там же стоит радиолокационный комплекс "Сопка-2", который видит все летательные аппараты в радиусе 450 километров и просматривает пространство до Варшавы, Вильнюса и Киева.
Вдоль границы с Россией есть еще четыре аэродрома – два запасных и два расформированных (Быхов и Витебск-Северный, остальные заброшены с советских времен).
География белорусской военной авиации – в инфографике Sputnik.
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Действующие, резервные и расформированные аэродромы белорусских вооруженных сил – в инфографике Sputnik.
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