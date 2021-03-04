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Глава СК: В ближайшее время мы предъявим Тихановскому окончательное обвинение

04.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По словам Носкевича, до конца марта следователи планируют направить в прокуратуру материалы уголовного дела в отношении блогера.

Глава СК: В ближайшее время мы предъявим Тихановскому окончательное обвинение

Фото: Радыё Свабода

— Если не случится форс-мажоров, — приводит слова главы Следственного комитета Гомельская правда.

Иван Носкевич добавил, что уголовное дело по Координационному совету также находится в производстве центрального аппарата.

— В ближайшее время ожидаем заключение по одной из важнейших экспертиз и с учетом ее результатов окончательно предъявим обвинения фигурантам. Часть из них находится под стражей, часть объявлена в розыск, потому что находится за пределами страны, — заявил глава СК. — Фигурантам под стражей предъявят обвинение, полагаю, тоже в пределах марта.

 
 
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По словам Носкевича, до конца марта следователи планируют направить в прокуратуру материалы уголовного дела в отношении блогера.
 
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