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Глава СК: В ближайшее время мы предъявим Тихановскому окончательное обвинение
04.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По словам Носкевича, до конца марта следователи планируют направить в прокуратуру материалы уголовного дела в отношении блогера.
Фото: Радыё Свабода
— Если не случится форс-мажоров, — приводит слова главы Следственного комитета
Иван Носкевич добавил, что уголовное дело по Координационному совету также находится в производстве центрального аппарата.
— В ближайшее время ожидаем заключение по одной из важнейших экспертиз и с учетом ее результатов окончательно предъявим обвинения фигурантам. Часть из них находится под стражей, часть объявлена в розыск, потому что находится за пределами страны, — заявил глава СК. — Фигурантам под стражей предъявят обвинение, полагаю, тоже в пределах марта.
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По словам Носкевича, до конца марта следователи планируют направить в прокуратуру материалы уголовного дела в отношении блогера.
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