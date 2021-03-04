Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: «Для меня вы представляете передовой отряд армии добра»

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В церемонии приняли участие более 30 человек. Среди них — силовики и многодетные матери.





— Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих и самое главное — нацеленных на результат, — обратился к присутствующим Лукашенко.

Как сообщает его пресс-служба, орденом Почета награждены главврач Витебского областного клинического родильного дома Елена Леонович и оператор машинного доения ОАО «Тишовка» Светлана Добровольская, орденом Франциска Скорины — директор гимназии №33 Минска Оксана Якубовская, медалью Франциска Скорины — артистка Национального академического театра имени Янки Купалы Ольга Нефедова.





Начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб и начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации ЧС МЧС Сергей Новик получили ордена «За службу Родине» III степени.

Также Лукашенко вручил генеральские погоны первому заместителю командующего войсками Западного оперативного командования ВС Владимиру Куприянюку, замглавы Госпогранкомитета Роману Подлиневу, замминистра внутренних дел Николаю Карпенкову, начальнику Службы безопасности президента Дмитрию Шахраеву, начальнику ОАЦ Андрею Павлюченко и замминистра внутренних дел Геннадию Казакевичу.

— Это люди, которые как никогда заслужили их, пройдя через серьезные мужские испытания прошлого года. Это люди, на которых можно положиться, это люди, способные защитить нашу страну, — заявил Лукашенко.