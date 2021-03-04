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НАУ: отзыв евробондов — попытка не вгонять Беларусь в ещё большие долги
Источник материала: UDF
Беларусь не может не занимать, чтобы обслуживать старые долги / Reuters
Могут ли инвесторы потребовать досрочного возврата денег?
Евробонды — государственные облигации, размещённые на европейском рынке. По сути, это ещё один способ, с помощью которого Беларусь берёт деньги в долг под процент.
В прошлом году Беларусь ещё до выборов продала таких ценных бумаг на $1,25 млрд. Из них $0,5 млрд она одолжила до февраля 2026 года под 5,875% годовых. Ещё $0,75 млрд — до февраля 2031 года под 6,378% годовых. Это больше трети всего, что Беларусь заняла за рубежом в 2020 году.
Инвесторы имеют право досрочно погасить свои облигации. Но для этого должно быть желание. А по мнению научного сотрудника BEROC Олега Мазоля, покупатели белорусских евробондов вряд ли захотят от них избавиться до истечения срока.
— Только если это будет связано с рисками непогашения. Кроме того, если инвесторы досрочно будут пытаться их забрать, это может создать ажиотаж, и стоимость евробондов резко упадёт. Поэтому каких-то резких движений инвесторы не будут делать, — говорит эксперт.
Старший аналитик “Альпари Евразия” Вадим Иосуб указывает, что в документах вряд ли есть пункт “нам не нравится уровень демократии в вашей стране, поэтому мы забираем свои деньги”.
— Для этого должны быть очень конкретные, часто финансовые условия. Например, если государство просрочило выплату процентов.
Впрочем, эксперт отмечает, что можно пытаться апеллировать к правилам этичного поведения бизнеса.
— Теоретически можно говорить, что бизнес с Беларусью — это не этично. Но тут надо понимать, что у какой организации прописано. Это раз. Во-вторых, важно знать, насколько это не дань моде, а реально работающий инструмент.
Вспомнить прецеденты, когда бы инвесторы отказывались от облигаций по этическим причинам, Вадим Иосуб не смог.
Что будет, если получится?
Если задумка НАУ удастся, то для Беларуси это будет означать потерю валюты (ведь облигации номинированы в валюте) и резкий отток капиталов. Это может спровоцировать ступенчатую девальвацию белорусского рубля.
— Это повлечёт за собой рост цен на импортные комплектующие и так далее. Но больше скажется на благосостоянии населения, чем повлияет на политические цели, — говорит Олег Мазоль. — Лучше работать не с теми фондами, которые покупали евробонды, а с иностранными предприятиями, для которых репутация, корпоративная этика что-то значат.
Светлана Тихановская призывает Yara приостановить сотрудничество с “Беларуськалием” / Еврорадио
Инвесторы не торопятся
В экономическом блоке Народного антикризисного управления говорят, что всё же продолжат добиваться поставленной задачи. Уже отправлены письма 27 инвестиционным фондам и трём инвестиционным банкам, выступившим организаторами выпуска белорусских евробондов. Также отправлено обращение в Международный валютный фонд.
Один из инвестиционных банков, швейцарский Credit Suisse, ответил, что обладает незначительной долей белорусских гособлигаций и соблюдает все законы и принципы. НАУ подчёркивает, что это не так. Среди 27 инвестфондов доля инвестиций Credit Suisse по одному из выпусков на четвёртом месте, а по второму — на пятом.
Лидер НАУ Павел Латушко заявляет, что датский банк BankInvest уже продал все белорусские евробонды.
Социальная ответственность
Пока НАУ обратились к инвесторам, указав на несоблюдение критериев социально ответственного инвестирования (ESG — Environment Social Governance).
— Мы задаём очень простой вопрос: это просто бизнес? Где, как и каким образом проводился анализ с точки зрения ESG при принятии решения о покупке белорусских еврооблигаций?, — говорит специалист экономического блока НАУ.
В НАУ подчёркивают, что Книга заявок на приобретение двух выпусков еврооблигаций была сформирована 17 июня 2020 года. На следующий день был арестован Виктор Бабарико.
Сбор подписей за Виктора Бабарико / Еврорадио
— Не знать этого инвестфонды не могли. Но, несмотря на это, 24 июня 2020 года завершилось размещение выпуска облигаций на Лондонской фондовой бирже. Клиенты, доверившие свои деньги этим инвестфондам, вообще в курсе, куда были направлены их деньги?
Хватит рыть себе долговую яму
Согласно проспекту эмиссии еврооблигаций, деньги должны были пойти на рефинансирование госдолга. Но сначала средства пополняют золотовалютные резервы, откуда могут распределяться и на госдолг, и на поддержание курса рубля, и на репрессии.
В НАУ уверены, что ничто не мешает инвестиционным банкам и фондам спросить у Министерства финансов, на какие цели пошли их деньги.
— В период с августа 2020 года по сегодняшний день Лукашенко не останавливал, а только наращивал расходы на финансирование созданной им репрессивной машины.
НАУ обращает внимание на хроническую необходимость белорусской экономики во внешних заимствованиях.
— Без этого экономика Лукашенко не работает. А когда взять в долг негде, нелегитимная власть пытается решить свои проблемы за счёт самих белорусов, повышая налоги и ужесточая правила для бизнеса. В этой ситуации обнажились все хронические проблемы белорусской экономики.
Деньги годами вливаются в неэффективные проекты / ОАО «Белорусский цементный завод»
Среди этих проблем НАУ называет огромные убытки, сгенерированные государственными предприятиями под управлением неэффективных, лояльных и коррумпированных директоров. В конце прошлого года Белагропромбанк даже купил дополнительно выпущенные акции убыточных ОАО “Полесье” и ОАО “Светлогорский ЦКК”, чтобы они остались на плаву.
— Белорусские банки вынуждены в приказном порядке выкупать облигации этих предприятий, “спасая” ситуацию. Это результат полной профнепригодности тех, кто управляет страной. Чем быстрее мы сменим этих “управленцев”, зафиксируем убытки и перестанем их генерировать, тем быстрее мы выйдем из сложной ситуации.
Резюмируя, специалист НАУ подчёркивает, что своей инициативой управление обрубает возможность для Лукашенко брать новые кредиты и вгонять Беларусь в ещё большие долги.
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Евробонды — государственные облигации, размещённые на европейском рынке.
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