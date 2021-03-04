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Председатель СК: уголовное дело Тихановского скоро попадёт в суд

04.03.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Председатель СК: уголовное дело Тихановского скоро попадёт в суд
Сергей Тихановский в заключении, 2020 год / TUT.by
Уголовное дело политзаключённого Сергея Тихановского скоро попадёт в суд. Об этом в четверг во время посещения «Гомсельмаша» заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

По его словам, до конца месяца дело получит прокурор для его направления в суд. Блогеру и политику ранее предъявили обвинение по трём статьям: «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч.1 ст. 342 УК), «Воспрепятствование работе Центризбиркома» (ст. 191 УК) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды» (ч.3 ст. 130 УК). Теперь же Иван Носкевич говорит, что в ближайшее время предъявят «окончательное обвинение».

Тихановский находится за решёткой с 29 мая 2020-го. Он был задержан в Гродно на предвыборном пикете Светланы Тихановской, на котором собирались подписи за её выдвижение кандидатом в президенты Беларуси. На видео — провокация, в результате которой Сергея Тихановского схватили омоновцы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Тихановский находится за решёткой с 29 мая 2020-го.
 
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