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Председатель СК: уголовное дело Тихановского скоро попадёт в суд
Источник материала: UDF
Сергей Тихановский в заключении, 2020 год / TUT.by
По его словам, до конца месяца дело получит прокурор для его направления в суд. Блогеру и политику ранее предъявили обвинение по трём статьям: «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч.1 ст. 342 УК), «Воспрепятствование работе Центризбиркома» (ст. 191 УК) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды» (ч.3 ст. 130 УК). Теперь же Иван Носкевич говорит, что в ближайшее время предъявят «окончательное обвинение».
Тихановский находится за решёткой с 29 мая 2020-го. Он был задержан в Гродно на предвыборном пикете Светланы Тихановской, на котором собирались подписи за её выдвижение кандидатом в президенты Беларуси. На видео — провокация, в результате которой Сергея Тихановского схватили омоновцы.
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Тихановский находится за решёткой с 29 мая 2020-го.
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