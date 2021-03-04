«Лукашенко придал импульс». Почему в Беларуси рушатся торговые сети?

Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Торговля начинает сводить концы с концами»







Фото: psu.by

«В прошлом торговые сети росли в ущерб интересам небольших частных магазинов, которые проигрывали им конкуренцию по ассортименту и ценам. Выжили в основном магазины частников «в шаговой доступности». Присутствие торговых сетей росло, как и конкуренция между ними, и сейчас идет новый этап: более успешные торговые сети начинают давить менее успешные и поглощать их», – сказал Желиба.

«Магазин этой сети рядом с моим домом. Даже внешне там были небольшие очереди по сравнению с другими магазинами, ассортимент оставлял желать лучшего. Поэтому неудивительно, что сеть может исчезнуть, как некогда был поглощен «Рублевский», – сказал Желиба.

«Например, Green упомянул на Всебелорусском собрании Лукашенко, который сказал, что сеть мало торгует белорусской продукцией», – напомнил Желиба.

«Общее, наверное, есть: торговля начинает сводить концы с концами. Экономическая в стране ситуация известна, рентабельность торговли у нас невысокая, со стороны покупателей есть снижение спроса. И, наверное, начинает сказываться новое отношение Лукашенко к частному бизнесу. Он дал на ВНС импульс: «вырезать» торговлю, которая не отвечает требованиям властей», – считает Желиба.

«В Беларуси всегда были нормы, устанавливающие процент товаров отечественного производства на полках магазинов, а также ассортимент белорусских изделий. Торговля старается их соблюдать, хотя эти нормы – это, конечно, антирынок. Наши предприятия должны стремиться к конкурентоспособности своей продукции, а не уповать на административные меры и тепличные условия», – отметил Желиба.

«Идет передел рынка по соображениям политической и гражданской лояльности»







Фото: svaboda.org

«И передел этот идет не столько по экономическим соображениям, сколько по соображениям политической и гражданской лояльности, выполнения определенных требований власти. Те люди, которые заходили в розницу с большими деньгами, понимали, что в Беларуси есть Совок/Госплан – система беправия или система с очень серьезными дефектами права. Но если они рассчитывали на то, что всегда смогут договориться с номенклатурой, со своими крышами, то ошибались. Не получилось, как в свое время не получилось у Чижа, не получилось у Муравьева, который купил мотовелозавод», – сказал Романчук.

«Логика системы Лукашенко такова: среди бизнесменов у него нет никаких друзей, партнеров, союзников, а есть люди, выполняющие определенные экономические функции. Не выполнили одни – будут выполнять другие», – отметил Романчук.

«Не удивлюсь, если бывшие отставные генералы и полковники окажутся в числе учредителей и управляющих торговых сетей, как это было с многими коммерческими структурами, включая «Белтаможсервис» и «Бремино-групп», – сказал Романчук.

«Беларусь – одна из самых протекционистских и закрытых в торговле стран. У нас по сути дела в отношении импорта выстроен железный занавес. И тот факт, что при этом доля отечественных товаров сокращается и увеличивается доля прежде всего российских, говорит о том, что даже в рамках ЕАЭС, в рамках ограниченной и усеченной конкуренции белорусская модель производства проигрывает», – считает Романчук.

«Мотивация у государственных производителей и руководителей предприятий в Беларуси совершенно другая, чем у частных собственников в России: освоить ресурсы, дать валовые показатели, отчитаться об отгрузке продукции, получить премиальные, а не делать капитализацию и проводить качественный маркетинг. Чем лучше будет в Беларуси работать руководитель, тем больше вероятность, что его переведут на другую работу или нагрузят, например, четырьмя колхозами».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Лукашенко придал импульс». Почему в Беларуси рушатся торговые сети? Идет передел рынка по признакам политической лояльности?

поинтересовался у экспертов: что происходит с белоруским ритейлом, стоит ли искать в проблемах торговых сетей что-то общее?Доктор экономических наукв комментарииотметил, что торговые сети переживают очередной этап развития.Он считает, что сеть Bigzz проиграла конкуренцию.У других торговых сетей могли быть иные причины проблем.Но видит он и общие причины проблем у частных торговых сетей.Власти озабочены тем, что белорусы покупают меньше отечественных продуктов. Есть ли здесь вина крупных торговых сетей?Руководитель научно-исследовательского центра Мизесав комментарииотметил, что в Беларуси идет передел рынка.Экономист объяснил, как на ситуацию смотрит руководство страны.По его мнению, «количество желающих не сокращается».Виноваты ли крупные торговые сети в том, что белорусы все больше покупают импортные товары?Экономист добавил: