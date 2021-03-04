Сведения об исполнительных производствах теперь можно получить дистанционно

В начале 2021 года в Беларуси заработал цифровой банк данных, который позволяет получать сведения об исполнительных производствах.

Юрист судебной практики фирмы Legaltax Александра Третьяк рассказала Naviny.by о том, как работает банк данных и в чем его польза для организаций и предпринимателей.



Фото vitbichi.by

Кто и какие данные может получить?

Через банк данных можно получить больше информации об исполнительном производстве. Например, о мерах, которые принял судебный исполнитель.

К тому же электронный банк регулярно обновляется.

Справка. Исполнительное производство необходимо для того, чтобы принудительно исполнить вступившие в силу исполнительные документы.

Документом, который регулирует работу банка данных, является указ № 418 от 19 ноября 2019 года.

Компании, индивидуальные предприниматели и физические лица, которые являются сторонами исполнительного производства, могут получить из банка сведения о:

- действиях, которые совершил судебный исполнитель;

- мерах, принятых для обеспечения исполнения исполнительного документа;

- сумме остатка задолженности по исполнительному производству;

- результатах производства, где указаны основания окончания/прекращения производства, возвращения документа взыскателю;

- дате окончания производства.

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Информацию из банка данных вправе запросить также лицо, которое

не участвует в производстве.

Такие юридические и физические лица могут получить здесь следующие сведения:

- номер и дата возбуждения исполнительного производства;

- содержание требований исполнительного документа;

- сумма задолженности, которая подлежит взысканию по производству, взысканная сумма и остаток долга;

- результаты производства, где указаны основания для окончания/прекращения производства, возвращения документа взыскателю;

– дата окончания производства.-

Справка. О том, как технически происходит выдача сведений из банка, подробно рассказано в специальном разделе сайта Минюста.

Уточним, что с помощью реестра задолженностей по исполнительным документам можно бесплатно получить сведения о номере и дате возбуждения исполнительного производства, требовании, сумме долга по производству, органе принудительного исполнения, основаниях окончания производства.

Однако благодаря банку данных теперь можно отследить не только оставшуюся сумму долга, но и погашенную.

То есть организации, предприниматели и граждане могут хотя бы примерно знать, как быстро взыскивается долг с их должников.

Сколько стоит услуга?

Сведения об исполнительных производствах, которые находятся в банке данных, выдаются на платной основе.

Размер госпошлины составляет три базовые величины (87 рублей) — за сведения об одном должнике.

В некоторых случаях информация предоставляется бесплатно.

Например, гражданам, которые являются сторонами производства (не чаще одного раза в месяц), а также бюджетным организациям, нотариусам, судам и другим госорганам.

В какой срок выдаются сведения?

Сведения о производствах направляются заявителю в течение пяти рабочих дней со дня, следующим за днем, когда заявление поступит в орган принудительного исполнения.

Этот же срок определен для выдачи информации о том, что в банке отсутствуют запрашиваемые сведения или о том, что заявление оставлено без рассмотрения. Заявление могут не рассмотреть, если к нему не приложен документ об уплате госпошлины или не указана информация об этом в случае, когда сведения предоставляются платно.

Кроме того, заявление останется без рассмотрения, если в нем не будут указаны определенные сведения. Они перечислены в пункте 17 указа № 418.