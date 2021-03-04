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Сведения об исполнительных производствах теперь можно получить дистанционно
Источник материала: Навiны
В начале 2021 года в Беларуси заработал цифровой банк данных, который позволяет получать сведения об исполнительных производствах.
Юрист судебной практики фирмы
Кто и какие данные может получить?
Через банк данных можно получить больше информации об исполнительном производстве. Например, о мерах, которые принял судебный исполнитель.
К тому же электронный банк регулярно обновляется.
Справка. Исполнительное производство необходимо для того, чтобы принудительно исполнить вступившие в силу исполнительные документы.
Документом, который регулирует работу банка данных, является
Компании, индивидуальные предприниматели и физические лица, которые являются сторонами исполнительного производства, могут получить из банка сведения о:
- действиях, которые совершил судебный исполнитель;
- мерах, принятых для обеспечения исполнения исполнительного документа;
- сумме остатка задолженности по исполнительному производству;
- результатах производства, где указаны основания окончания/прекращения производства, возвращения документа взыскателю;
- дате окончания производства.
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Информацию из банка данных вправе запросить также лицо, которое
не участвует в производстве.
Такие юридические и физические лица могут получить здесь следующие сведения:
- номер и дата возбуждения исполнительного производства;
- содержание требований исполнительного документа;
- сумма задолженности, которая подлежит взысканию по производству, взысканная сумма и остаток долга;
- результаты производства, где указаны основания для окончания/прекращения производства, возвращения документа взыскателю;
– дата окончания производства.-
Справка. О том, как технически происходит выдача сведений из банка, подробно рассказано в специальном
Уточним, что с помощью
Однако благодаря банку данных теперь можно отследить не только оставшуюся сумму долга, но и погашенную.
То есть организации, предприниматели и граждане могут хотя бы примерно знать, как быстро взыскивается долг с их должников.
Сколько стоит услуга?
Сведения об исполнительных производствах, которые находятся в банке данных, выдаются на платной основе.
Размер госпошлины составляет три базовые величины (87 рублей) — за сведения об одном должнике.
В некоторых случаях информация предоставляется бесплатно.
Например, гражданам, которые являются сторонами производства (не чаще одного раза в месяц), а также бюджетным организациям, нотариусам, судам и другим госорганам.
В какой срок выдаются сведения?
Сведения о производствах направляются заявителю в течение пяти рабочих дней со дня, следующим за днем, когда заявление поступит в орган принудительного исполнения.
Этот же срок определен для выдачи информации о том, что в банке отсутствуют запрашиваемые сведения или о том, что заявление оставлено без рассмотрения. Заявление могут не рассмотреть, если к нему не приложен документ об уплате госпошлины или не указана информация об этом в случае, когда сведения предоставляются платно.
Кроме того, заявление останется без рассмотрения, если в нем не будут указаны определенные сведения. Они перечислены в пункте 17 указа № 418.
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В начале 2021 года в Беларуси заработал цифровой банк данных, который позволяет получать сведения об исполнительных производствах.
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