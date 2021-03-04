С начала года техосмотр уже прошли более 355 тысяч авто. Но в марте ажиотаж стал спадать (обновлено)

Источник материала: Onliner

Старая истина о том, насколько все в мире относительно. Еще год-два назад, рассказывая об очереди из трех десятков авто у ворот диагностической станции, мы бы говорили, что это невероятно много. Сегодня же констатируем: ажиотаж спадает. Еще бы — каких-то три десятка авто приехали проходить техосмотр с утра пораньше, что это в сравнении с многочасовыми очередями последней недели февраля?

Последние дни зимы

Было тяжко. Люди проводили в очереди на диагностическую станцию практически весь световой день.

— Проходил техосмотр в эту субботу в ГАП №6 по адресу Машиностроителей, 15. Занял очередь около 8:00, выехал за ворота примерно в 16:00. Общее время нахождения в очереди — около 8 часов, — рассказывал наш читатель. — Первые машины занимали очередь в районе 3:00.

И это даже не рекорд!

— В очереди на ТО отстоял 12 часов — так и не прошел. Занял очередь в 8:30, а в 20:00 перед носом закрылись ворота. На следующий день приехал в 4:30 и был уже третий в очереди. Выехал в 10 часов с «дазволам», — рассказал еще один наш читатель.





Работники диагностических станций работали (а может, и до сих пор работают) в авральном режиме. За столько лет немудрено отвыкнуть от такого ритма и объема работы. Но водители говорят, все по-честному, без придирок.

— В отличие от прошлых лет, не проверяют срок годности йода и зеленки, стараются пропустить максимальное количество машин, — говорят водители.

Тем не менее, и это совершенно логично, далеко не каждая из прибывших на линию машин проходит техосмотр. И это при том, что откровенно проблемные авто еще на зимовке и приезжать не торопятся.

И все же как, должно быть, обидно: простоять целый день в очереди и не получить заветное разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

— Из трех машин техосмотр прошел только один автомобиль. Из выявленных несоответствий: незначительно нарушена регулировка фар, присутствует разница тормозных сил в стояночном тормозе в машине с АКПП, — рассказал наш читатель.

Весна пришла

Ажиотаж возле диагностических станций не спадал всю прошлую неделю. А в начале этой дышать стало полегче.

— В будние дни очередь на техосмотр несколько сократилась и ажиотаж спал. На момент открытия в очереди всего 26 автомобилей, в отличие от субботнего утра, когда к открытию в очереди было 77 машин, — снова вышел на связь с корреспондентом Onliner тот самый читатель. — Первые в этот раз приехали около 5:30. Мое время ожидания с момента занятия очереди и до момента прохождения составило чуть больше двух часов.

Два часа! По нынешним временам — это всего лишь мгновение.





— В этот раз успешно все прошли?

— Все хорошо, спасибо. Сегодня более тщательно подготовился и все прошел. Могу посоветовать: лучше проходить в будний день.

Вспомнили поговорку про терпение и труд и едем дальше.

С чего весь сыр-бор

Во-первых, с Нового года произошли важные изменения в законодательстве: к техосмотру больше не привязан дорожный сбор, что было камнем преткновения для многих водителей. Во-вторых, прошел слух о том, что с 1 марта за непройденный техосмотр станут штрафовать с помощью камер фотофиксации. Это оказалось уткой: ГАИ заявила, что никакого контроля с помощью камер еще не будет, технически это реализовать не так просто и вообще такой задачи пока не ставилось. Но очереди меньше не стали. Впрочем, водители, отстоявшие по несколько часов, отмечают: дело не в камерах.

— ГАИ сейчас усилила внимание к тем, кто не прошел техосмотр. Если раньше можно было сослаться на высокий размер налога, то сейчас такие ссылки не проходят. Попался — получи штраф, — рассказал наш читатель. — Согласен, что бессмысленно терять время в очереди, но техосмотр все-таки пройти стоит — хотя бы для того, чтобы не быть должным государству.





Дополнено. С начала года техосмотр уже прошли более 355 тыс. авто

По информации УП «Белтехосмотр», за январь — февраль 2021 года было выдано 355 897 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (в том числе за февраль — 167 872 разрешения), что на 227,1% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 года (только 108 828 разрешений). Более 90% всех разрешений выдано физическим лицам.

Для сравнения, за первое полугодие 2020 года УП «Белтехосмотр» было выдано всего 361 205 разрешений.

Ликбез

В УП «Белтехосмотр» напомнили, что легковые автомобили, используемые в коммерческих перевозках пассажиров, должны проходить гостехосмотр один раз в полгода. Водителям легковых автомобилей с года выпуска которых прошло 10 и более лет, включая год выпуска, необходимо предоставлять автомобиль для прохождения гостехосмотра каждые 12 месяцев. Легковые автомобили, кроме специальных легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло менее 10 лет включая год выпуска, проходят гостехосмотр один раз в два года.

Перед посещением диагностической станции необходимо осуществить ряд контрольных операций в отношении состояния стекол на предмет наличия повреждений, а также наличия на их поверхности покрытий, в том числе, и пленочных. Проверить комплектацию транспортного средства на наличие огнетушителя, знака аварийной остановки и медицинской аптечки. Оценить работоспособность внешних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и стеклоомывателей, солнцезащитных козырьков и систем обдува и обогрева ветрового стекла. Обеспечить соответствующие уровни эксплуатационных жидкостей в резервуарах тормозной системы, системах охлаждения и смазки двигателя, стеклоомывателей.

За последние годы список документов, необходимых для представления, несколько уменьшился. Так, из списка обязательных документов исключен талон к водительскому удостоверению, сертификат о прохождении гостехосмотра транспортных средств, а также медицинская справка о состоянии здоровья водителя.

Еще один важный момент — перед прохождением гостехосмотра транспортное средство должно иметь чистый вид. Работники диагностической станции имеют право отказать в проведении гостехосмотра такого транспортного средства.

В среднем проведение диагностической станцией гостехосмотра легкового автомобиля занимает около 20 - 25 минут.

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