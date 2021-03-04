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«Мне нравится, и дочка в восторге». Победители первого тура розыгрыша Onliner и Mastercard о своих призах
Источник материала: Onliner
Никита впервые участвовал в рекламной игре на Onliner и сразу же выиграл внушительный приз — робот-пылесос. Что интересно, недавно молодой человек заказывал такое устройство — и тоже от Xiaomi, только модель была другой. А тут еще и выиграл пылесос. Правда, выигрыш принес другой заказ — эпилятор, который покупал в подарок для жены (надеемся, не испортим сюрприз этой публикацией). Что делать с двумя роботами-пылесосами и какой оставлять себе, Никита пока не решил: «Не знаю, что будет со вторым. Возможно, подарю кому-нибудь из родственников».
влажная уборка, мощность 40 Вт, пылесборник 0.6 л, с турбощеткой
Другой победитель, Николай, тоже участвовал в первый раз. Причем в некотором смысле даже бесплатно: он выиграл робот-пылесос благодаря заказу углей для мангала, а оплатил он их картой
— Вчера сын уже начал использовать робот-пылесос, он давно хотел его и надеялся, что это облегчит рутину по уборке квартиры. Вот ночью тестировал и остался под большим впечатлением.
Алексей недавно заказывал… топор Fiskars! Причем в подарок. К счастью, не на 8 Марта, хотя к черту эти гендерные стереотипы. Подарок был для тестя. Молодой человек тоже использовал карту «Onliner Клевер». Оформил карточку к конкретной покупке — DJI Mavic Air 2:
— Искал, смотрел, где же он есть. И заметил, что над некоторыми предложениями плашка: «Скидка 7%». Начал узнавать и понял, что при покупке дорогого товара получается очень выгодно. К примеру, с коптера на карту получил порядка 230 рублей. Так что оформил карту и уже после коптера с этого года заказываю товары только через «Клевер». Если выгодно, то почему бы и нет?
Алексей решил оставить выигранный робот-пылесос себе: «Вещь полезная и очень нужная. Сегодня запускали первый раз — прошелся по всем углам, пособирал пыль. Мне нравится, и дочка в восторге».
Уже завтра в 12:00 пройдет стрим с розыгрышем второго тура. Участвовать будут заказы, чей статус «Доставлен» появился с 19 по 25 февраля (до 23:59:59) включительно. А вы, дорогие читатели, все еще успеваете оформить заказ для последнего тура: в нем будут участвовать заказы, доставленные с 5 по 11 марта (до 23:59:59) включительно. Так что радуйте себя покупками, близких — подарками — и удачи в розыгрышах!
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«Мне нравится, и дочка в восторге». Победители первого тура розыгрыша Onliner и Mastercard о своих призах
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