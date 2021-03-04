«Мне нравится, и дочка в восторге». Победители первого тура розыгрыша Onliner и Mastercard о своих призах

Источник материала: Onliner

Рекламная игра Mastercard и Onliner в разгаре: завтра пройдет второй тур с розыгрышем трех крутых (а какими они еще могут быть за 1300 рублей?!) фенов Dyson HDO 3 Supersonic , а на днях победители первого тура получили выигранные призы — роботы-пылесосы Xiaomi . Мы связались со счастливчиками и расспросили их о впечатлениях.

Никита впервые участвовал в рекламной игре на Onliner и сразу же выиграл внушительный приз — робот-пылесос. Что интересно, недавно молодой человек заказывал такое устройство — и тоже от Xiaomi, только модель была другой. А тут еще и выиграл пылесос. Правда, выигрыш принес другой заказ — эпилятор, который покупал в подарок для жены (надеемся, не испортим сюрприз этой публикацией). Что делать с двумя роботами-пылесосами и какой оставлять себе, Никита пока не решил: «Не знаю, что будет со вторым. Возможно, подарю кому-нибудь из родственников».

Другой победитель, Николай, тоже участвовал в первый раз. Причем в некотором смысле даже бесплатно: он выиграл робот-пылесос благодаря заказу углей для мангала, а оплатил он их картой «Onliner Клевер» — с предыдущих покупок баллов накопилось достаточно, чтобы полностью оплатить угли бонусами. Мужчина говорит, что сперва сомневался в «Клевере», но условия (7% от покупки вернутся на карту как бонусные баллы) убедили попробовать — и уже около трех месяцев Николай оплачивает партнерской картой товары в нашем каталоге. Разжигать мангал в феврале — это кажется слегка экстремальным занятием, но у мужчины традиция: «Мы в феврале традиционно ездим на рыбалку, и как раз под этот выезд заказал угольные брикеты». Выигранный робот-пылесос останется в семье:

— Вчера сын уже начал использовать робот-пылесос, он давно хотел его и надеялся, что это облегчит рутину по уборке квартиры. Вот ночью тестировал и остался под большим впечатлением.

Алексей недавно заказывал… топор Fiskars! Причем в подарок. К счастью, не на 8 Марта, хотя к черту эти гендерные стереотипы. Подарок был для тестя. Молодой человек тоже использовал карту «Onliner Клевер». Оформил карточку к конкретной покупке — DJI Mavic Air 2:

— Искал, смотрел, где же он есть. И заметил, что над некоторыми предложениями плашка: «Скидка 7%». Начал узнавать и понял, что при покупке дорогого товара получается очень выгодно. К примеру, с коптера на карту получил порядка 230 рублей. Так что оформил карту и уже после коптера с этого года заказываю товары только через «Клевер». Если выгодно, то почему бы и нет?





Алексей решил оставить выигранный робот-пылесос себе: «Вещь полезная и очень нужная. Сегодня запускали первый раз — прошелся по всем углам, пособирал пыль. Мне нравится, и дочка в восторге».

Уже завтра в 12:00 пройдет стрим с розыгрышем второго тура. Участвовать будут заказы, чей статус «Доставлен» появился с 19 по 25 февраля (до 23:59:59) включительно. А вы, дорогие читатели, все еще успеваете оформить заказ для последнего тура: в нем будут участвовать заказы, доставленные с 5 по 11 марта (до 23:59:59) включительно. Так что радуйте себя покупками, близких — подарками — и удачи в розыгрышах!

Условия:

Сделайте любой заказ с 12 февраля 2021-го по 11 марта 2021-го. Оплатите заказ в системе Onliner Pay по карте Mastercard. Кстати, карта «Onliner Клевер» тоже прекрасно подходит. Выкупите товаров в заказе не менее чем на 10 рублей. Дайте согласие на участие в игре и укажите достоверные ФИО в вашем профиле . Достаточно выполнить это условие один раз для всех наших рекламных игр. Участвуйте в одном из недельных розыгрышей. Один заказ равен одному шансу выиграть приз.