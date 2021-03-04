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Чего стоим? «Тапас» объяснил, почему уже несколько месяцев на строительстве элитного MOD house тишина

04.03.2021 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Еще в ноябре 2019 года компания «Тапас» презентовала новый жилой дом, причем не потребительских типовых качеств, а сразу премиум-класса. Стройный «столбик» с высокими потолками и панорамным остеклением фасада, «севший» на свободный пятачок напротив гостиницы Renaissance (начало проспекта Дзержинского), обещали сдать в конце 2021 года. Квадратный метр в модной 23-этажке, возвышающейся над районом хрущевок, продавали по ценам выше средних — от $1330 до 1725. 

Чего стоим? «Тапас» объяснил, почему уже несколько месяцев на строительстве элитного MOD house тишина

Долгое время стройка бодро продвигалась — сновала туда-сюда техника, крутились краны, а этажи росли один за другим. Но в конце прошлого года что-то пошло не так: сначала на площадке случилось ЧП с гибелью рабочего, а затем вся активность затихла. По наблюдениям Onliner, пустынно на объекте уже месяца три. И даже не все 23 этажа выведены.

Вот как простой объясняют в офисе компании-застройщика.

— Активная фаза строительно-монтажных работ на MOD house временно приостановлена на период передачи объекта другому генподрядчику. Специалисты ООО «ИдальпСтрой» выполнили основной комплекс работ по возведению монолитно-каркасной высотной части здания, сейчас проводится окончательный осмотр объекта и выполняются все необходимые процедуры по подготовке и передаче фронта для последующих работ другому заказчику, подготавливается необходимая сопроводительная документация. Далее строительство объекта в качестве генподрядчика продолжит компания ООО «Тапас Плюс». Такое решение связано в первую очередь с релевантным опытом «Тапас Плюс» в области решений по строительству аналогичных проектов. В портфолио компании есть два схожих объекта — столичные бизнес-центры Futuris и «Аякс».




Напомним, что MOD house станет первым жилым домом в стране с алюминиевым остеклением фасадов. Будущих жильцов ждут квартиры с увеличенными оконными проемами, лоджии с остеклением «в пол», а также окна с энергоэффективными стеклами «триплекс». Возобновится строительство жилого дома после подписания акта приема-передачи. Ориентировочные сроки возобновления активной фазы строительно-монтажных работ — апрель 2021 года.

Чего стоим? «Тапас» объяснил, почему уже несколько месяцев на строительстве элитного MOD house тишина

И все же в данной ситуации остается немало вопросов: если соответствующие компетенции есть только у одной из структур группы компаний, то почему не поручить строительство ей с самого начала? А даже если передачу другому генподрядчику и предусматривали изначально, то почему не сделали все так, чтобы обойтись без простоя? Держатели жилищных облигаций «Мегаполиса» замечают, что ситуация с MOD house чем-то схожа с их: сначала застройщик активно бросается на объект, а потом по стройке ходят «два несчастных рабочих» и ничего толком не происходит.


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Еще в ноябре 2019 года компания «Тапас» презентовала новый жилой дом, причем не потребительских типовых качеств, а сразу премиум-класса. Стройный «столбик» с...
 
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