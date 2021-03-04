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В Барановичах вынесли приговор учителю физкультуры, ударившему в школе подростка в пах
Источник материала: Партизан
В Барановичах вынесли приговор учителю физкультуры, ударившему в школе подростка в пах.
Инцидент произошел 30 ноября прошлого года в средней школе №12 города Барановичи.
Согласно материалам уголовного дела мужчина, работая учителем физической культуры и здоровья, в перерыве между уроками в мужской раздевалке в ходе конфликта с несовершеннолетним учеником «нанес ему один удар коленом в область паха, чем причинил тяжкие телесные повреждения в виде закрытой травмы правой половины мошонки с разрывом правого яичка и гематомы в области разрыва».
Мужчина в настоящее время в школе не работает. На судебном заседании, которое состоялось 3 марта, обвиняемый полностью признал свою вину.
Прокурор запросила обвиняемому наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Суд Барановичского района и города Барановичи 4 марта признал горожанина виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
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В Барановичах вынесли приговор учителю физкультуры, ударившему в школе подростка в пах.
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