В Барановичах вынесли приговор учителю физкультуры, ударившему в школе подростка в пах.









Инцидент произошел 30 ноября прошлого года в средней школе №12 города Барановичи.





Согласно материалам уголовного дела мужчина, работая учителем физической культуры и здоровья, в перерыве между уроками в мужской раздевалке в ходе конфликта с несовершеннолетним учеником «нанес ему один удар коленом в область паха, чем причинил тяжкие телесные повреждения в виде закрытой травмы правой половины мошонки с разрывом правого яичка и гематомы в области разрыва».





Мужчина в настоящее время в школе не работает. На судебном заседании, которое состоялось 3 марта, обвиняемый полностью признал свою вину.





Прокурор запросила обвиняемому наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.





Суд Барановичского района и города Барановичи 4 марта признал горожанина виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.