@transport_minska О неприятных изменениях, которые ожидают минчан, пишет телеграм-канал





массовое сокращение работы общественного транспорта. "В ближайшее время жителей Минска ожидает неприятный сюрприз:





В так называемой мэрии держат народ за полных идиотов. В результате чего в Минсктранс спущен приказ сократить работу транспорта на 5-6%. Дескать, никто не заметит, что интервал стал вместо 5 стал 7 минут.





Особенно стоит подготовиться жителям улиц Маяковского, Богдановича и Партизанского проспекта.





Под полное закрытие попадает ряд пиковых троллейбусных маршрутов, таких, как 5, 46 и 67. Под частичное - маршруты следующие по этим же улицам, но основные - 6, 53 и 3 соответственно.





Все жалобы жителей приказано игнорировать.





При этом запрещено закрывать социальные маршруты, такие как 166 автобус, возящие за рейс 0-2 человека. Ведь у нас "социальное государство", - пишет канал.