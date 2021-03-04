«Сохранить бизнесы». Глава хардверной компании о том, что делать в преддверии перемен

Источник материала: Tut.by

Директор международного холдинга « Полимастер », глава Ассоциации приборостроителей Людмила Антоновская выложила в Linkedin отрывок из своего выступления на GEW Belarus . В нем она делится мыслями о том, что делать белорусскому хардверному бизнесу «в текущей ситуации», пишет dev.by .



Источник: euneighbours.eu

Коротко тезисы звучат так:

Сохранить бизнесы. Заниматься стратегией. Смотреть на горизонт 5−10 лет, изучать технологические тенденции и потребности будущего. Вкладывать в образование сотрудников. Встраиваться в международные цепочки создания ценности.

— Первое, что нужно делать сейчас — сохранить бизнесы работающими, потому что именно работающие бизнесы позволят в будущем, после демократических изменений, поднимать экономику, — говорит Антоновская. — Если мы сейчас не сохраним бизнесы, то не с чего будет стартовать.

Сейчас бизнесмены перестали работать в области тактического управления, отмечает директор «Полимастера»: это больше похоже на тушение пожаров. Однако теперь интересно заниматься стратегическим управлением:

— Сейчас как раз есть время оценить технологические тенденции, что понадобится миру через 5−10 лет.

Тезис о международных цепочках создания ценности Антоновская пояснила так:

— Дело в том, что создаваемая технологическая ценность уже не принадлежит какой-то стране. Невозможно работать только внутри страны, основываться на научных результатах одной страны и использовать один рынок. Если раньше в Беларуси кто-то мог существовать, не особо встраиваясь в международные цепочки ценности, то сейчас нам дали щелчок, чтобы все больше работать во всем мире.