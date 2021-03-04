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«Сохранить бизнесы». Глава хардверной компании о том, что делать в преддверии перемен
Источник материала: Tut.by
Директор международного холдинга «
Коротко тезисы звучат так:
— Первое, что нужно делать сейчас — сохранить бизнесы работающими, потому что именно работающие бизнесы позволят в будущем, после демократических изменений, поднимать экономику, — говорит Антоновская. — Если мы сейчас не сохраним бизнесы, то не с чего будет стартовать.
Сейчас бизнесмены перестали работать в области тактического управления, отмечает директор «Полимастера»: это больше похоже на тушение пожаров. Однако теперь интересно заниматься стратегическим управлением:
— Сейчас как раз есть время оценить технологические тенденции, что понадобится миру через 5−10 лет.
Тезис о международных цепочках создания ценности Антоновская пояснила так:
— Дело в том, что создаваемая технологическая ценность уже не принадлежит какой-то стране. Невозможно работать только внутри страны, основываться на научных результатах одной страны и использовать один рынок. Если раньше в Беларуси кто-то мог существовать, не особо встраиваясь в международные цепочки ценности, то сейчас нам дали щелчок, чтобы все больше работать во всем мире.
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Директор международного холдинга «Полимастер», глава Ассоциации приборостроителей Людмила Антоновская выложила в Linkedin отрывок из своего выступления на GEW Belarus.
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