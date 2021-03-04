ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Островце на переходе 11-летний ребенок ударился в проезжавшую машину. Мальчик в больнице

04.03.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Островце на регулируемом пешеходном переходе на пересечении проспекта Энергетиков с улицей Володарского 11-летний мальчик ударился в заднюю правую дверь ехавшей Audi под управлением 37-летней женщины. Мальчика госпитализировали, а по факту ДТП сейчас проводится проверка, сообщает ГАИ.


Фото: vk.com/grodnogai

ДТП произошло в Островце днем в среду, 3 марта.

На регулируемом пешеходном переходе на пересечении проспекта Энергетиков с улицей Володарского 11-летний мальчик ударился в заднюю правую дверь ехавшей Audi.

После аварии ребенка с переломом лодыжки госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчика госпитализировали, а по факту ДТП сейчас проводится проверка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Председателя БАЖ Андрея Бастунца 10 марта пригласили в СК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by