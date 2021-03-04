В Островце на переходе 11-летний ребенок ударился в проезжавшую машину. Мальчик в больнице

Источник материала: Tut.by

В Островце на регулируемом пешеходном переходе на пересечении проспекта Энергетиков с улицей Володарского 11-летний мальчик ударился в заднюю правую дверь ехавшей Audi под управлением 37-летней женщины. Мальчика госпитализировали, а по факту ДТП сейчас проводится проверка, сообщает ГАИ.



Фото: vk.com/grodnogai

ДТП произошло в Островце днем в среду, 3 марта.

На регулируемом пешеходном переходе на пересечении проспекта Энергетиков с улицей Володарского 11-летний мальчик ударился в заднюю правую дверь ехавшей Audi.

После аварии ребенка с переломом лодыжки госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка.

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