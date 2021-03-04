Председателя БАЖ Андрея Бастунца 10 марта пригласили в СК

Председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрея Бастунца пригласили 10 марта в Следственный комитет для участия в осмотре содержимого сейфа, изъятого во время обыска в офисе организации, сообщает пресс-служба БАЖ.





«Ожидаем возвращения печати, уставных документов и разблокирования офиса», — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Отмечается, что на прошлой неделе руководство БАЖ обратилось в СК с просьбой разблокировать доступ в опечатанный офис организации, а также вернуть печать и уставные документы, которые находятся в изъятом сейфе.

16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски. Как впоследствии сообщил Следственный комитет, обыски были проведены в рамках расследования дела по статье 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Обыски прошли в офисе БАЖ, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах.

Офис БАЖ был опечатан, счет организации — арестован.