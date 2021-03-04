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В Германии заявили о риске никогда не достроить «Северный поток-2»

04.03.2021 15:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Германии заявили о риске никогда не достроить «Северный поток-2»
Фото: РИА Новости
Германская Uniper, которая наряду с другими европейскими компаниями выступает финансовым партнером в проекте строительства газопровода «Северный поток - 2», включила в отчет риски незавершения строительства трубопровода из-за американских санкций и, как следствие, невозврата вложенных инвестиций в проект. Об этом говорится в отчете компании за 2020 год.

«Uniper является финансовым инвестором проекта «Северный поток - 2». В этой связи сохраняется риск невозврата инвестиций от проектной компании Nord Stream 2 AG в случае незавершения проекта. Главным риском для завершения проекта являются действующие и потенциальные санкции США», - сообщается в документе.


При этом Uniper отмечает, что проектная компания - Nord Stream 2 AG - не раз повторяла, что работает над завершением проекта. В феврале 2021 года заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов в ходе встречи с инвесторами также заявлял, что проект «Северный поток - 2» будет реализован, однако сроки строительства газопровода зависят от многих факторов, в том числе от погодных условий.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В настоящее время укладка газопровода идет в территориальных водах Дании.

Партнерами «Газпрома» по «Северному потоку - 2» являются европейские OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper.

Санкционный риск


Uniper отмечает, что в настоящее время санкции США распространены на суда-трубоукладчики и их владельцев, но на фоне политического напряжения между Россией и США, а также непредсказуемой природой американских санкций, санкции США представляют риск и для группы Uniper, которая предоставляла финансирование для «Северного потока - 2».

«Uniper продолжает следить за ситуацией и принимает все необходимые меры для соблюдения действующих правил, в том числе проводит консультации с акционерами. Говоря о проекте «Северный поток - 2», группа Uniper действует в полном соответствии санкционными требованиями», - говорится в отчете.


В начале ноября 2020 года сообщалось, что германский концерн Uniper по состоянию на ноябрь 2020 года направил 700 млн евро на финансирование проекта «Северный поток - 2». Эта сумма не менялась с мая 2020 года.

В конце ноября прошлого года Nord Stream 2 AG сообщил ТАСС, что «Газпром» и его европейские партнеры почти на 100% обеспечили финансирование строительства газопровода «Северный поток - 2», проект обеспечен средствами для ввода трубопровода в эксплуатацию.

Ранее о завершении финансирования проекта заявили ТАСС англо-голландская Shell и австрийская OMV, а также германская Wintershall Dea, которая сообщила в отчете за 2020 год о завершении финансирования проекта.
 
 
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Сроки окончания строительства газопровода зависят от многих факторов, в том числе от погодных условий.
 
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