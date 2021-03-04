Источник материала: UDF



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Кстати, многие западные и российские аналитики ждут обвала на мировом рынке. По типу 2008 года. Поэтому сбережения лучше всего хранить в долларах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ближайшие дни валюта будет сильно дорожать. Рассказываем, в чём причина? Многие западные и российские аналитики ждут обвала на мировом рынке.

Сначала напомним про жесткую связку российского и белорусского рублей, а потом посмотрим, что в данный момент происходит с «россиянином».Дело в том, что санкционная политика и падение цен на нефть росрублю сегодня не страшны. Санкции оказались «игрушечными», а нефть продолжает дорожать. С другой стороны, инвесторы проявляют определенную нервозность по отношению к рисковым активам.Примерно так же думает и российский Минфин, который в рамках так называемого бюджетного правила собрался купить на внутреннем российском рынке гигантскую сумму валюты. Такой «вброс» рублёвой массы легко приведет к скачкам доллара вверх. Что мы и наблюдаем 4 марта 2021.В марте российский Минфин купит в 3 раза больше валюты, чем в феврале. Благодаря этой новости, на Московской бирже 4 марта курс доллара вырос на 26,77 копейки, до 73,7864 RUB.Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 4 марта 2021-го года выглядят следующим образом:- курс доллара подрос на 0,0007 (+0,03%), до 2,6080 белорусского рубля;- курс евро ушел вниз на 0,0112 (-0,36%), до 3,1417 белорусского рубля;- российский рубль стал дешевле на 0,0114 (-0,32%). В итоге, за российскую валюту дают 3,5339 белорусского рубля, за сотню.