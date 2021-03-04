Какие дополнения к подаркам на 8 марта есть на «Барахолке»? Нашли несколько вариантов

Источник материала: Onliner

Проверили нашу «Барахолку» на предмет интересных вещей для дополнения к подарку на 8 Марта. Нашлись яркие и серьезные цветы, изделия из кожи ручной работы и красивые макароны, которые делают под заказ.

Если вы еще не знаете, что подарить, то вот тут мы собрали очень много идей из Каталога .

Цветы: красивые и серьезные

Самое приятное в празднике 8 Марта — что кругом будет много женщин с цветами в руках. В конце февраля на «Барахолке» было уже много объявлений о продаже цветов оптом и в розницу. По мере приближения к заветной дате их количество активно растет. Что же предлагают? Цена на классические тюльпаны в среднем составляет 2 р. , а на пионовидные — от 2,5 р. за штуку . Можно найти и чуть дешевле. Тюльпаны по рублю отдают в больших партиях от 100 штук. А вот готовые букеты из 15 штук — по 1,8 р. за красивый тюльпанчик . За красоту милых дам 8 Марта можно не переживать: сортов и расцветок тюльпанов предлагают на «Барахолке» очень много.





Если тюльпаны скорее символический и недолговечный подарок, то настоящие цветы с большим потенциалом и круглогодичным ростом — уже более серьезная вещь. Вот, например, настоящая юкка на «Барахолке» с красивой кроной и, судя по фотографиям, в ухоженном состоянии. Когда подрастет, будет похожа на пальму. Цена указана в объявлении 80 р., но торг возможен.





Еще одно вечнозеленое красивое растение — миртовое дерево. Тонкий ствол и пышная корона из маленьких листиков. Большое такое дерево вырастить непросто, поэтому в качестве хорошего подарка можно его присмотреть на «Барахолке» — от 45 р . В этом же объявлении отдают за 400 р. солидное 18-летнее миртовое дерево высотой 110 см и охватом кроны 100 см.





Четырехлетнее каланхоэ можно найти на «Барахолке» за 15 р . Большое взрослое растение с полезными свойствами — его сок используют в лекарственных целях. Автор объявления пишет, что «одного листа хватит на весь курс лечения».

Вместе с цветочным горшком отдают огромный фикус Бенджамина высотой 120 см. Раскидистая крона, толстый ствол и красивые листья. За это растение на «Барахолке» просят всего 55 р .





Альтернативные букеты в подарок на 8 Марта — из продуктов. Не только красиво и удивительно, но еще и съедобно. Такой букет могут собрать из фруктов, овощей, зефира, конфет, колбасы — и смешать, и разделить. Другие варианты продуктов, наверное, тоже могут предложить, в объявлении есть телефон для консультаций. Еду аккуратно упакуют, чтобы готовый букет был удобным и эффектным. Получится такое хорошее дополнение к основному подарку.









Ручная работа

В подарках, сделанных своими руками, всегда больше души и чувств, чем в безликих одинаковых товарах с прилавков. Если ваши руки вдруг не могут сделать что-то интересное, обратитесь к мастерам с «Барахолки»: здесь можно найти действительно уникальные вещи ручной работы. Вот, например, женский ремень с браслетом из натуральной кожи, прошитый вручную седельным швом вощеной нитью. Размер на талию 80+. Этот же мастер делает кошельки, ключницы и многие другие вещи из кожи — тут его объявления .









Для поклонниц наличного расчета есть хороший подарок — кожаные монетницы. Компактные в светло-коричневых, черных и бордовых цветах продают за 30 р. Автор пишет, что «кожа производство — Италия» с ручной прошивкой и обработкой.









Казалось бы, прошли времена, когда книги делали из телячьей кожи. Но для поклонников и поклонниц вещей «под старину» отдают за 80 р. , выполненный из «мягкой телячьей кожи натурального дубления». Листы бумаги сопровождаются иллюстрациями шедевров мировой архитектуры. Когда места для новых записей не останется, их можно заменить на обычный ежедневник формата A6, который вставляется в кожаную обложку. Красивый и дорогой подарок для ценителей.









Еще одно красивое дополнение к подарку — насыпные свечи с предсказаниями. Понравится большинству девушек гарантированно. Мягкий теплый свет, ненавязчивый аромат и долгое горение. Состоит из растительного безвредного воска. На «Барахолке» такие свечи Asaloda продаются в трех объемах и в семи цветах. Цена — 16 р. за 200 мл. В объявлении даже указали скидку, которую можно получить при самовывозе.









Оригинальные асимметричные браслеты из натуральных камней диаметром 10 мм чешского и японского бисера с подвесками продают по 28 р. А для них же можно подыскать резную шкатулку из массива ольхи , обитую красным бархатом.









Деревянная посуда

Как оригинально подать нарезку, конфеты или печенье на стол и удивить гостей? Возможно, с помощью посуды в виде кленового и дубового листа из массива дерева. Цена варьируется от 45 до 55 р. Судя по объявлениям, это настоящий мастер по дереву: аксессуары для бани, ящики, доски для нарезки и подачи сыра , разделочные доски и различные полки — вот тут все его работы на «Барахолке» .





Тортики, макароны и пряники

Объявлений с тортами на заказ на «Барахолке» полно . Но не так много тех, кто делает натуральные без использования маргарина. Вот, например, мастер выпекает красивые торты с ягодами и различными начинками и украшениями. По ссылке очень много примеров работ. В объявлении сказано, что всю советскую классику тоже можно заказать. Топовый вариант для праздничного стола на 8 Марта.





На «Барахолке», оказывается, делают макароны на заказ — это известное лакомство, состоящее из двух крышечек, между которыми слой специального крема или варенья. Мастер предлагает разные вкусы и цветовые решения. Беспроигрышный вариант не только для сладкоежек. Макароны точно будут гораздо интереснее и, может быть, даже вкуснее банальных Rafaello или других конфет. А тут ручная работа и толстый слой начинки.



