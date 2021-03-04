|
Какие дополнения к подаркам на 8 марта есть на «Барахолке»? Нашли несколько вариантов
Источник материала: Onliner
Проверили нашу «Барахолку» на предмет интересных вещей для дополнения к подарку на 8 Марта. Нашлись яркие и серьезные цветы, изделия из кожи ручной работы и красивые макароны, которые делают под заказ.
Если вы еще не знаете, что подарить, то вот тут мы
Цветы: красивые и серьезные
Самое приятное в празднике 8 Марта — что кругом будет много женщин с цветами в руках. В конце февраля на «Барахолке» было уже много объявлений о продаже цветов оптом и в розницу. По мере приближения к заветной дате их количество активно растет. Что же предлагают? Цена на классические тюльпаны
Если тюльпаны скорее символический и недолговечный подарок, то настоящие цветы с большим потенциалом и круглогодичным ростом — уже более серьезная вещь. Вот, например,
Еще одно вечнозеленое красивое растение — миртовое дерево. Тонкий ствол и пышная корона из маленьких листиков. Большое такое дерево вырастить непросто, поэтому в качестве хорошего подарка можно его присмотреть
Четырехлетнее каланхоэ можно найти на
Вместе с цветочным горшком отдают огромный фикус Бенджамина высотой 120 см. Раскидистая крона, толстый ствол и красивые листья. За это растение на
Альтернативные букеты в подарок на 8 Марта — из продуктов. Не только красиво и удивительно, но еще и съедобно. Такой букет
Ручная работа
В подарках, сделанных своими руками, всегда больше души и чувств, чем в безликих одинаковых товарах с прилавков. Если ваши руки вдруг не могут сделать что-то интересное, обратитесь к мастерам с «Барахолки»: здесь можно найти действительно уникальные вещи ручной работы. Вот, например,
Для поклонниц наличного расчета есть хороший подарок — кожаные монетницы. Компактные в светло-коричневых, черных и бордовых цветах
Казалось бы, прошли времена, когда книги делали из телячьей кожи. Но для поклонников и поклонниц вещей «под старину»
Еще одно красивое дополнение к подарку — насыпные свечи с предсказаниями. Понравится большинству девушек гарантированно. Мягкий теплый свет, ненавязчивый аромат и долгое горение. Состоит из растительного безвредного воска. На
Оригинальные асимметричные браслеты из натуральных камней диаметром 10 мм чешского и японского бисера с подвесками продают
Деревянная посуда
Как оригинально подать нарезку, конфеты или печенье на стол и удивить гостей? Возможно, с помощью посуды в виде кленового и дубового листа из массива дерева. Цена варьируется от 45 до 55 р. Судя по объявлениям, это настоящий мастер по дереву: аксессуары для бани, ящики,
Тортики, макароны и пряники
Объявлений с тортами на заказ на
На «Барахолке», оказывается, делают
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверили нашу «Барахолку» на предмет интересных вещей для дополнения к подарку на 8 Марта. Нашлись яркие и серьезные цветы, изделия из кожи ручной работы и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)