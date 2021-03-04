Источник материала: Хартия'97

Рекордная дыра в бюджете: у властей есть два выхода 4.03.2021, 15:21

Борис Желиба

И оба заведомо проигрышные.

Белорусские власти планировали бюджет 2021 года с дефицитом в 4 млрд. BYN , теперь появилась новость, что образуется «дырка» размером 5,610 млрд. BYN. Это абсолютный рекорд. Charter97.org поговорил с доктором экономических наук Борисом Желибой о ситуации с республиканским бюджетом.

– Являются ли эти цифры критическими?

– Я думаю, что являются, потому что социальные специалисты министерства финансов, когда речь шла о 4 миллиардах рублей, говорили, что «это не критично, как нибудь справимся, найдем источники дефицита». У вас какие-то свежие данные из интернета? 5,6 уже?

– Да, именно эта цифра.

– Я думаю, что если 4 миллиарда было на пределе, но еще не критично, то все, что выше – уже критично

– Какие последствия для экономики стоит ожидать белорусам из-за дефицита в бюджете?

– Последствия неприятные, во первых – министерству финансов надо искать дополнительные источники покрытия этого дефицита. Главные из них, как правило, два. Облигационные, когда министерство выпускает кратко-долгосрочные облигации и занимает средства на внутреннем рынке. Второй – размещает на внешних рынках.

Последнее размещение было в июне прошлого года, они заняли двумя выпусками, если не ошибаюсь, 1 миллиард 250 миллионов долларов. Нужно увеличивать эти выпуски и размещать, но тут сложные вопросы: где разместить и кто купит, и под какую доходность. Если доходность высокая в процентом отношении, то для министерства финансов – плохо, ему же гасить потом придется.

В связи с последними событиями августа, европейский рынок, где Минфин, размещал так называемые «евробонды», плохо реагирует на наши политические события. И появляется вопрос: а кто купит?

Специалисты думают, что мало кто купит, а это обычно западные банки и финансовые, социальные фонды. Если кто-то и купит, учитывая наш низкий финансовый рейтинг, то под очень высокую доходность, которая составит 9-10% годовых. Для евро и доллара – это супер высокая доходность, как мы потом будем гасить? Это будет не по силам.

Тогда остается внутренний рынок, но по плану Минфин должен был разместить облигации на внутреннем рынке, они тоже в основном валютные, на 200 миллионов долларов. В начале года он уже перекрыл этот план, разместив на 600 миллионов долларов, чтобы спасти от банкротства Белорусский металлургический завод. Поэтому опять вопрос: а кто купит внутри страны?

Второй источник – пойти на денежную эмиссию, закрыть дефицит включив, как в народе говорят, печатный станок. За счет выпуска в экономику необеспеченных денег, пустых, как мы говорим в народе, покрывает дефицит и, конечно, это сразу отражается в повышении инфляции, потом и девальвация, то есть ослабление курса рубля и все «прелести», с которыми мы хорошо знакомы.

– Смогут ли власти без внешних заимствований выполнять все внешние и внутренние финансовые обязательства, взятые на себя?

– Однозначно можно ответить, что нет. Можно попытаться разместить облигации на российском рынке, потому что попытка разместить на китайском рынке закончилась неудачно. Облигации были под высокую доходность, которую трудно гасить Минфину. Остается российский рынок для облигаций и остаются российские кредиты. Только так мы можем пройти год с этим дефицитом.

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