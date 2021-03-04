Источник материала: Хартия'97

Медики назвали самые полезные для щитовидной железы фрукты 4.03.2021, 15:00

3,800

Ее гормоны влияют на работу многих органов.

Именно щитовидная железа влияет на работу многих органов. Улучшить ее работу или защитить можно и с помощью питания. Важно, чтобы в рационе было достаточно витаминов, а в этом могут помочь некоторые продукты, пишет u-news.com.ua .

Яблоки, которые многие из нас любят с самого детства здесь также могут помочь. Дело в том, что эти фрукты содержат достаточно не только витаминов, но и антиоксидантов. Благодаря этому яблоки способны защитить щитовидную железу от развития раковых клеток.

Орехи с медом способны активизировать деятельность всего организма. Для этого достаточно натощак есть каждый день 3 ложки орехов и одну ложку меда.

Черника, как и яблоки, содержит в себе немало антиоксидантов. Поэтому если в вашем рационе есть и такие фрукты, и такие, то это будет двойной удар по развитию раковых клеток.

Злаки помогают организму набраться энергии. Касается это и щитовидной железы в частности: злаки делают работу этого органа еще интенсивнее благодаря витаминам A и B.

Не секрет, что хорошо влияет на работу щитовидной железы йод. Как пояснили эксперты, йода достаточно содержит в себе морская рыба. К тому же в таких продуктах немало жирных кислот Омега-3, благодаря чему поддерживается состояние щитовидной железы. Прекрасным источником йода также можно назвать морепродукты, а также морскую капусту.

Чернослив, не смотря на то, что сушеный продукт сохраняет в себе все полезные черты. Так, содержит достаточно много аминокислот, магния, цинка, калия и бора. Благодаря этому можно нормализовать работу щитовидной железы. Правда, надо учитывать, что в черносливе много глюкозы, а это значит, что людям с диабетом лучше от такого продукта отказаться. Также не следует есть много чернослива тем, кто страдает ожирением, так как этот продукт достаточно калорийной: всего на 100 грамм приходится примерно 231 килокалорий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .