Источник материала: Хартия'97

В резиденции Таракана продают трехкомнатную квартиру 4 4.03.2021, 14:45

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В каком именно здании и как это возможно?

В резиденции «Дрозды» в Минске за 103 тысячи долларов продается трехкомнатная квартира, сообщает tut.by .

Как она тут оказалась и в каком доме находится?

Квартира площадью 67,3 метра находится на третьем этаже панельной трехэтажки 1976 года. В Едином госрегистре недвижимого имущества этот дом записан под таким адресом: «Минск, Официальная резиденция Лукашенко «Дрозды», д. 4». Но при этом он находится не за шлагбаумом, а в ста метрах от него. То есть въезд сюда — открытый. Вот этот дом на карте:

Это панелька улучшенной серии, в которой были запроектированы только двух- и трехкомнатные квартиры с потолками в 2,7 метра, раздельными санузлами, большими лоджиями и паркетными полами в жилых зонах. Она изначально была предназначена для жилья обслуживающего персонала резиденции «Дрозды». Но сейчас купить жилье здесь может любой желающий.

В квартире есть встроенные шкафы, установлена металлическая дверь, стеклопакеты, счетчики воды. Плюс две застекленные лоджии.

























Дом находится в тихом месте — считай, в лесу.









Кстати, в «Дроздах» Лукашенко уже не живет. Но тут находятся коттеджи, которые предоставляются для проживания высокопоставленным чиновникам, пока те занимают свои должности. Въезд в резиденцию для общественности по-прежнему закрыт.

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