Источник материала: Хартия'97

«На прошлой неделе ждали в очереди на техосмотр восемь часов» 7 4.03.2021, 14:28

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Фото: abw.by

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Новости о рейдах ГАИ по техосмотру спровоцировали ажиотаж на станциях. Проверки закончились, ГАИ сообщила, что штрафы по камерам в ближайшей перспективе не ожидаются, но автомобилисты не спешили расслабляться – очереди были до конца прошлой недели.

"Автобизнес" выяснял, много ли сейчас людей на станциях, кто проходит техосмотр и можно ли сделать это без долгого ожидания.

Тревога была ложной

В начале года с отменой пошлины за участие в дорожном движении на станциях диагностики появились очереди из желающих пройти техосмотр. К середине февраля ажиотаж начал спадать: одни водители хотели дождаться, когда пройдет основная масса, чтобы не стоять в очередях, другие еще не успели подготовить машину, третьих останавливали морозы, четвертые привыкли ездить без разрешения или ждали толчка со стороны контролирующих органов.

Толчок последовал, когда в конце февраля Госавтоинспекция сообщила о проведении комплекса профилактических мероприятий "Гостехосмотр", а также о том, что с 1 марта за непройденный техосмотр автомобилисты будут получать штрафы в автоматическим режиме, то есть ответственность практически неизбежна. Автомобилисты уже привыкли к неожиданностям и, чтобы не получить штраф, массово поехали на станции. Очереди из желающих пройти техосмотр в последнюю неделю феврале были даже больше, чем в первых числах января, – 40-50 машин.

Однако позже Госавтоинспекция объявила, что тревога была ложной: камеры еще не оснащены необходимым программным обеспечением для того, чтобы фиксировать отсутствие техосмотра. Но на количество желающих пройти техосмотр эти новости не повлияли. Очереди сохранялись вплоть до конца недели.





"Часа за два по очереди пройдете"

В понедельник, 1 марта, в нашем Telegram мы создали анонимный опрос, почему наши подписчики торопятся пройти техосмотр. Самым популярным ответом на момент написания этого материала, который выбрали 89% опрошенных, оказался "Я и не тороплюсь". Еще 6% напугало обещание рассылать с 1 марта "письма счастья", 3% торопятся, потому что услышали о специальных рейдах ГАИ, а 2% наших подписчиков уже были наказаны за отсутствие техосмотра в этом году.

Один из читателей в начале недели пожаловался, что, несмотря на заявления ГАИ, очередь из ожидающих диагностики автомобилей на улице Ванеева заняла целую полосу для движения, мешала проезду и создавала опасные ситуации в месте, где находится въезд на диагностическую станцию. Недовольны были и автомобилисты: не все, кто стоял в очередях, успевали пройти техосмотр до закрытия станций. В результате некоторым приходилось приезжать на следующий день до открытия, чтобы занять очередь.

Чтобы понять ситуацию на сегодняшний день, мы попробовали узнать через интернет и по телефону, большие ли сейчас очереди и можно ли записаться или приехать на техосмотр в ближайшее время.









На сайте УП "Белтехосмотр" на всех станциях, где есть возможность предварительной записи, свободных клеточек нет до 22-го числа, на некоторых – до конца месяца.









На портале zapros.by история та же: можно записаться предварительно на последние дни марта либо уже на апрель. Значит ли это, что на станцию в данный момент вообще не попасть?

– Сейчас у нас в очереди около 10 машин, можете приезжать на диагностику, – сказали нам по телефону на станции на ул. Ванеева, 29.

15 машин в очереди было на станции на Маяковского, 115А, что на территории 2-го автобусного парка. Но предварительно записаться на ближайшие дни нельзя, только на конец марта.

На станциях в Колядичах очереди большие.

"У нас с утра люди занимают, стоят на дороге в среднем в очереди по 3-4 часа. Но это лучше, чем на прошлой неделе, когда стояли по 8 часов", – рассказали на ул. Бабушкина, 27, и посоветовали обратиться на станции рядом, так как там очереди меньше.

"Приезжайте, может, вам повезет попасть раньше, если кто-то по записи не приедет, – ответили на ул. Бабушкина, 25. – Люди есть и по живой очереди, и по записи. Если по живой очереди, думаю, не больше двух часов пробудете".

На улице Брестской без записи на техосмотр попасть нельзя, а записаться можно только на 18 марта.

"Смотря в какое время вы подъедете. Бывало и 3 машины стояло, и 15. Сейчас машин 8 в очереди", – ответили на станции на ул. Тростенецкой.





"До штрафа по камерам еще год пройдет"

Значительных очередей нет, но желающих достаточно. Чтобы узнать, кто приехал на техосмотр и почему люди все еще торопятся его пройти, мы решили посетить несколько станций.

На улице Ванеева, где рядом две станции диагностики, еще несколько дней назад был ажиотаж, автомобилистам мешали автомобили, а сейчас спокойно. На территории троллейбусного парка в очереди на техосмотр 8 легковых автомобилей.

"Мы приехали на техосмотр сегодня, потому что у меня выходной день, – ответил на наш вопрос владелец Opel Astra. – Думаю, что штрафовать за техосмотр по камерам будут еще не скоро".

Стоявший рядом хозяин Skoda – юрлицо, приехал планово, потому что закончился техосмотр.

"Пока они введут штрафы по камерам, еще год пройдет", – считает владелец Peugeot 3008. Мужчина приехал на станцию, потому что сегодня у него появилось время. Он недавно вернулся из командировки, а на авто как раз закончился техосмотр. То есть его приезд никак не связан с прошедшими рейдами и новостями о камерах. Мужчина был в очереди третьим, на момент нашего прихода простоял около полутора часов.

Владелец Ford Escort также приехал потому, что недавно у него закончился техосмотр.

На станции на улице Маяковского мы поинтересовались у только что выехавшего оттуда владельца старенькой Audi, есть ли на диагностику очередь. "Сейчас 2-3 машины, не больше, – ответил мужчина. – Они там быстро, по 3 автомобиля запускают. Я техосмотр прошел минут за 40. Если вы сейчас поедете, может, быстрее даже справитесь".

В результате каких-то грандиозных очередей на станциях мы не увидели, а все опрошенные нами владельцы приехали на техосмотр планово и знали о том, что по камерам штрафовать за техосмотр пока не будут.

– В начале марта ситуация немного стабилизировалась, такого ажиотажа, который был в последнюю неделю февраля, не отмечается. До того как ГАИ объявила о проверках, у нас было некоторое затишье, возможно, повлияли морозы. Сейчас очереди есть, но небольшие, рабочая очередь на 210-й станции, например, 7-8 автомобилей. В январе по республике мы выдали 188 тысяч разрешений на допуск к участию в дорожном движении, чуть больше 167 тысяч – в феврале. Причем с 21 по 28 февраля было выдано 74.044 разрешения, то есть почти 45 процентов за месяц. Сейчас станции диагностики продолжают работать в усиленном режиме, контрольно-диагностические проверки транспорта осуществляются на двух линиях. Это снижает напряженность и дает возможность качественно выполнять возложенные на нас задачи, – рассказал заместитель начальника управления гостехосмотра УП "Белтехосмотр" Михаил Ващило.





Что грозит за непройденный техосмотр?

Как пояснили в ГАИ г. Минска, за время мероприятия, с 22 по 26 февраля, в Минске за отсутствие техосмотра к ответственности привлечено 653 водителя.

Статья 18.11. Нарушение правил эксплуатации транспортного средства

4. Управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником (владельцем) такого транспортного средства является физическое лицо, – влечет наложение штрафа в размере до трех базовых величин.

5. Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником (владельцем) такого транспортного средства являются юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до десяти базовых величин.

8. Действия, предусмотренные частями 1-4 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.





Наш вердикт

Хотя прошлая неделя на станциях диагностики была очень напряженной, начало марта обещает быть более-менее спокойным. Предварительной записи на данный момент на многих станциях нет до конца месяца, скорее всего, люди активно записывались в конце февраля. Прохождение линии по живой очереди на большинстве станций сейчас занимает не больше 2-3 часов.

В Госавтоинспекции планами, как дальше будет осуществляться контроль за прохождением техосмотра, не поделились. Однако автомобилисты уверены, что контроль будет, рейды возобновятся, к тому же летом автомобилей больше, как и желающих получить разрешение.

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