"Второй волны протеста режим не выдержит. У них может получиться, только если мы сами решим, что проиграли"

Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-министра МВД Юрия Караева, рассказывает аудитории (BYPOL называет ее сотрудниками ГУБОПиК), как силовики пережили первую протестную волну.





Он называет протестующих туповатыми и недалекими, жирными обывателями, а силовиков – государевыми людьми.





Человек объясняет, что войскам и ОМОНу было очень тяжело – им приходилось защищаться и отступать. Но постепенно они сломили сопротивление и перешли в атаку на протестующих.





В конце человек с голосом, похожим на голос Юрия Караева, призывает сотрудников "убирать" тех, кто выходит против силовиков и чиновников:

"Все бросайте, находите эту тварь и убирайте. Вот такое моё вам наставление".





Политик Светлана Тихановская прокомментировала эту запись. Она назвала эту речь типичной для людей, которые пробыли у власти и остались безнаказанными слишком долго:

"Но даже не это главное в его речи. Я увидела в ней и другое. В этой речи Караев рассказал, как мы победим. Он говорит, когда мы повсюду, когда мы боремся каждый день, когда не даем им опомниться – они не могут нападать, а могут только защищаться.





Его слова доказывают, что мы всё делали правильно и нам нужно продолжать каждый день: информация, улицы, партизанщина, международное давление, выстраивание организаций.





Его слова доказывают, что второй волны протеста режим не выдержит. И что у них может получиться, только если мы сами решим, что проиграли, и остановим сопротивление…





Карпенков называл «лишними» людьми всех протестующих. Караев же считает лишними вообще всех, кроме «государевых людей» – себя и своих самых приближенных.





«Негосударевы» люди — это вся страна. Это активисты. Это врачи. Это наши бабушки и наши дети. Это «не дослужившиеся» до участия в захвате власти чиновники. Это согнанные на собрания и провластные митинги «делегаты». Это использованные и загнанные в долги режиму силовики", - сказала Тихановская.





И сделал вывод:

"Вот поэтому человек, который слишком долго у власти, защищает не государство, а себя – и теряет сторонников. Он обращает в расходный материал своих же бойцов – не задумываясь, как близок момент, когда они оставят его одного и когда к сотням тысяч людей на улицах добавятся хорошо ему знакомые лица.





И мы продолжим бороться за свою свободу, а значит, это будущее уже скоро. Да, оно требует героических усилий, но мы и наши дети должны узнать каково это – жить по-другому".











