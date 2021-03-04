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Дело Тихановского до конца марта передадут в прокуратуру
Источник материала: Партизан
Уголовное дело Сергея Тихановского до конца марта планируют передать в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.
архивное фото
Об этом заявил глава Следственного комитета Иван Носкевич
Муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской находится под стражей с мая прошлого года. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, в воспрепятствовании работе Центризбиркома и в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.
В конце февраля адвокат Сергея Тихановского сообщила, что ему продлили срок содержания под стражей до 11 месяцев, то есть до конца апреля.
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Уголовное дело Сергея Тихановского до конца марта планируют передать в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.
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