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Дело Тихановского до конца марта передадут в прокуратуру

04.03.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уголовное дело Сергея Тихановского до конца марта планируют передать в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.


архивное фото

Об этом заявил глава Следственного комитета Иван Носкевич

Муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской находится под стражей с мая прошлого года. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, в воспрепятствовании работе Центризбиркома и в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

В конце февраля адвокат Сергея Тихановского сообщила, что ему продлили срок содержания под стражей до 11 месяцев, то есть до конца апреля.
 
 
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Уголовное дело Сергея Тихановского до конца марта планируют передать в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.
 
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