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Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри
Источник материала: Tut.by
Президент РФ Владимир Путин считает, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри. Об этом пишет
Точку зрения по этому вопросу глава России высказал в четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
«У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете, но интернет уже проник во все сферы нашей жизни и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем», — отметил Путин. «Иначе это общество будет разрушаться изнутри», — подчеркнул он.
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Президент России считает, что интернет должен подчиняться моральным законам.
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