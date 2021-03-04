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Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри

04.03.2021 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент РФ Владимир Путин считает, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри. Об этом пишет ТАСС.


Фото: пресс-служба президента России

Точку зрения по этому вопросу глава России высказал в четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете, но интернет уже проник во все сферы нашей жизни и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем», — отметил Путин. «Иначе это общество будет разрушаться изнутри», — подчеркнул он.

 
 
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Президент России считает, что интернет должен подчиняться моральным законам.
 
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