Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри

Источник материала: Tut.by

Президент РФ Владимир Путин считает, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри. Об этом пишет ТАСС .



Фото: пресс-служба президента России

Точку зрения по этому вопросу глава России высказал в четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете, но интернет уже проник во все сферы нашей жизни и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем», — отметил Путин. «Иначе это общество будет разрушаться изнутри», — подчеркнул он.