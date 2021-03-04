Служит в армии и копит на дом в деревне. В женском биатлоне - новая звезда (и она невероятно милая)

Источник материала: Tut.by

27-летняя биатлонистка из Австрии Лиза Тереза Хаузер стремительно ворвалась в биатлонную элиту. В январе 2021-го она выиграла первое личное золото Кубка мира, а уже в феврале стала трехкратным призером чемпионата мира. Хаузер называют одним из главных прорывов сезона и новой примой австрийского биатлона. Чем, помимо спортивных успехов, интересна эта девушка — в материале SPORT.TUT.BY.



Фото из инстаграма Лизы Терезы Хаузер

Три медали ЧМ и топ-5 тотала

В прошлые годы Лиза Тереза Хаузер не могла покорить даже топ-15 общего зачета Кубка мира, зато незадолго до окончания сезона 2020/2021 австрийка расположилась на четвертой строчке тотала и имеет в арсенале три медали чемпионата мира.

В январе Хаузер выиграла первое личное золото на Кубке мира и заставила Австрию вспомнить, что такое женский биатлон и как он может быть интересен болельщикам (в последние годы биатлонные успехи этой страны были связаны преимущественно с мужскими гонками). Поговаривали, что во многом благодаря Хаузер трансляции женских гонок даже вернулись на австрийское ТВ.



Фото из инстаграма Лизы Терезы Хаузер

В феврале на чемпионате мира в Поклюке Лиза Тереза Хаузер окончательно сняла все вопросы и доказала, что ее успех не был случайным. Хаузер стала первой биатлонисткой из Австрии, когда-либо выигрывавшей ЧМ по этому виду спорта. Теперь на родине ее вне всяких сомнений считают биатлонной примой, а в мировой элите любезно говорят «добро пожаловать».

Деревенская девчонка и королева синглмикстов

Лиза Тереза — абсолютно деревенская девчонка. Она родилась в поселке Райт-бай-Кицбюэль, который входит в состав популярного туристического округа в Альпах. Сам курортный городок Кицбюэль не насчитывает и 10 тысяч жителей, а населенный пункт, где живет топ-биатлонистка, куда меньше.



Фото из инстаграма Лизы Терезы Хаузер

— Я реально наслаждаюсь тишиной, когда наша деревушка утопает в безмолвии, — рассказывала Хаузер в интервью «Матч ТВ». — У нас даже нет железнодорожной станции. Когда я была совсем юной, было непросто куда-то выбраться из деревни. Автобус ходил два или три раза в день. Мне здесь очень хорошо, даже представить не могу, что буду жить в большом городе.

Лиза с детства гоняла на лыжах: сначала в компании родителей на горных, а с возрастом сменила их на беговые. Первые успехи на международном уровне пришли к Хаузер в 2012 году. Тогда на юниорском ЧМ в Финляндии Лиза завоевала две бронзы, год спустя уже на домашнем «мире» в Обертиллиахе австрийка положила в копилку серебро и бронзу.



Фото из инстаграма Лизы Терезы Хаузер

Первый полноценный сезон на Кубке мира Хаузер провела в 2014/2015 годах, правда личные успехи пришли к ней не сразу. Зато за пару лет Лиза заработала репутацию примы синглмикстов.

Дело в том, что сборная Австрии никак не могла насобирать боеспособный квартет на женскую эстафету или классический микст. Зато с появлением Хаузер команда регулярно заявляет мощный дуэт на синглмиксты. На этапе в Кэнморе в 2016 году Лиза завоевала серебро сингла в паре с Симоном Эдером, через год закрепила с ним успех в Эстерсунде, а в 2017-м Хаузер и Эдер отпраздновали и первую кубковую победу в Контиолахти.

Расставание с тренером и кэмп с мужской командой



Фото из инстаграма Лизы Терезы Хаузер

Хаузер постепенно набирала вес и в личных гонках. Правда, в 2017 году спортсменке пришлось серьезно подкорректировать тренировочные планы из-за того, что Лиза фактически осталась без коуча. Австрийская лыжная ассоциация не продлила контракт с тренером Хаузер Сандрой Флунгер, и та переехала в Швейцарию.

Лиза продолжила консультироваться с ней дистанционно и периодически даже приезжала в Швейцарию, чтобы потренироваться с конкурентоспособными биатлонистками: в Австрии такой возможности у Хаузер не было.



Фото из инстаграма Лизы Терезы Хаузер

В 2019 году Лиза Тереза решилась на смелый эксперимент и в поисках конкуренции на родине не придумала ничего лучше, как присоединиться к мужской команде. Во время тренинг-кэмпа Хаузер подружилась с Домиником Ландертингером и Феликсом Ляйтнером, но главное — улучшила технику бега и научилась грамотнее распределять силы по дистанции.

— С лета [2020-го] я снова готовлюсь с женской командой, — отмечала Хаузер. — У нас сменились тренеры, и новые специалисты дали мне массу всего полезного. В последние годы я реально тренировалась очень много. И, похоже, сейчас я получаю плоды той тяжелейшей работы.



Фото из инстаграма Лизы Терезы Хаузер

Служба в армии и работа в карантин

Помимо того, что Хаузер — биатлонистка сборной, она еще и военнослужащая Вооруженных сил Австрии. На время карантина, когда в стране не хватало рабочих рук, спортсменку даже призывали.

— Магазинам нужна была помощь, продукты быстро заканчивались. В этот момент подключили армию, и мы помогали — работали в магазинах, — рассказывала Лиза.



Фото из инстаграма Лизы Терезы Хаузер

Сейчас она полностью сконцентрирована на биатлоне. В общем зачете Хаузер обходит таких прим этого вида спорта, как Доротея Вирер и Франци Пройсс.

Чтобы ответить на вопрос о цене впечатляющего успеха, достаточно привести маленький факт: Лиза Тереза Хаузер уже несколько лет не была в отпуске. Правда, в упорной работе есть и приятная сторона — финансовые бенефиты.

На вопрос, как Хаузер планирует потратить призовые по итогам самого успешного сезона в карьере, она отвечает:

— Я очень хочу построить дом — туда и буду всё вкладывать.



Фото из инстаграма Лизы Терезы Хаузер

А когда наконец откроют границы, Лиза уверяет, что махнет в путешествие в Южную Америку или Африку. Заслужила.