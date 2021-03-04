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«Покупали авто до 600 долларов для подставных ДТП». 39 человек стали фигурантами дела о страховом мошенничестве

04.03.2021 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет поделился подробностями многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве. 39 мужчин в той или иной степени участвовали в организации подставных ДТП, чтобы получить выплаты по страховке. Общий ущерб составил около 350 тысяч рублей.


Фото с сайта Следственного комитета

По данным следствия, двое мужчин в период с апреля 2016 года по апрель 2019 года создали организованную группу и руководили ею. В этот же период в группу были включены еще три участника, при этом существовало четкое распределение ролей.

Организаторы подыскивали автомобили для инсценировок дорожно-транспортных происшествий. Машину «потерпевшего» покупали или в России, или в Беларуси, она, как правило, должна была быть с повреждениями. Автомобиль «виновника» ДТП покупался исключительно в Беларуси без официального оформления на фигурантов дела. Выбирались машины стоимостью до 600 долларов и способные передвигаться на минимальные расстояния.

Машины «потерпевших» оформлялись на близких или знакомых фигурантов дела. Обвиняемые объясняли им, что занимаются куплей-продажей подержанных автомобилей и не могут на себя оформлять большое количество машин. За помощь обещали вознаграждение в сумме 100 долларов.


Фото с сайта Следственного комитета

За несколько дней до планируемой даты инсценировки ДТП организаторы подыскивали лиц на роль водителей. Это были соседи по дому и даче, коллеги или бывшие коллеги по работе, друзья, бывшие одноклассники, которые испытывали материальные трудности. С ними сразу оговаривались цель, время и место планируемой инсценировки, а также сумма вознаграждения — 100−200 долларов. Следует отметить, что потом они тоже становились фигурантами преступной деятельности.

В течение трех лет ДТП инсценировали в Минске и Минской области. Это всегда происходило поздним вечером или ночью на неоживленном участке дороги. Следствием установлено 20 эпизодов преступной деятельности.


Фото с сайта Следственного комитета

Сотрудникам ГАИ говорили, что или автомобиль-виновник не уступил дорогу при выезде со второстепенной дороги, или что не соблюдалась дистанция. После столкновения автомобилей один из фигурантов наносил автомобилю-потерпевшему дополнительные повреждения подручными средствами, а также рассыпал заранее подготовленные осколки стекла и разливал автомобильные жидкости. Делалось это с целью создания реальности произошедшего, а также для заявления дополнительных повреждений в страховую компанию.

Затем участники группы обращались в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения.


Фото с сайта Следственного комитета

Общий ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемых, составил более 350 тысяч рублей. Следователями приняты меры по обеспечению его возмещения. На имущество фигурантов общей стоимостью более 107 тысяч рублей, в том числе автомобили, объекты недвижимости и денежные средства, наложен арест.

Действия мужчин в зависимости от роли каждого из них квалифицированы следствием по различным частям статьи 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К 35 гражданам Беларуси применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, к одному — личное поручительство, еще один мужчина заключен под стражу, и два фигуранта объявлены в межгосударственный розыск.
 
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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Теги: Минск
 
 
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39 мужчин в той или иной степени участвовали в организации подставных ДТП, чтобы получить выплаты по страховке. Общий ущерб составил около 350 тысяч рублей.
 
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