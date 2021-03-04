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Самосвал поперек второго кольца — в Минске бывает и такое (видео)

04.03.2021 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Улица Орловская в Минске, как часть второго транспортного кольца, всегда востребована автомобилистами — пусто здесь практически не бывает. И вот поперек проезжей части оказывается самосвал: остальным приходится тормозить или искать возможности для объезда.

Инцидент, очевидцем которого стал пользователь нашего форума с ником KwinK, произошел на участке улицы Орловской вблизи РНПЦ «Мать и дитя».

— Тут исключительно моя вина. Потому что летел 67 на круизе. Ехал бы 59, водитель МАЗа увидел бы это и поехал бы до развязки с Победителей для разворота, — с долей юмора говорит автор видео.

Водитель самосвала разворачивался. Он имел право это делать на данном участке улицы, хоть и вышло несколько неловко.

Самосвалу не хватило ширины проезжей части. Пришлось выполнять разворот в несколько движений, что привело к неудобствам для других водителей.

— Место для разворота там есть. Но он изначально разворачивался по непонятной траектории. Хотя можно было, подъехав к развороту, не спеша выкрутить руль и, пропустив встречку, спокойно развернуться. Или проехать лишний километр до двухуровневой развязки на Победителей, — отметил в разговоре с корреспондентом Onliner наш читатель.

К слову, правила дорожного движения предусматривают, что перед разворотом водитель обязан, не создавая препятствия и опасности для движения других участников дорожного движения, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги (п. 63), однако, если транспортное средство из-за своих габаритов либо по другим причинам не может выполнить разворот, поворот налево или направо с соблюдением этого и некоторых других требований ПДД, допускается производить его с отступлением от этих требований, если это не создаст препятствия для движения других участников дорожного движения (п. 66).


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Теги: Минск
 
 
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Улица Орловская в Минске, как часть второго транспортного кольца, всегда востребована автомобилистами — пусто здесь практически не бывает. И вот поперек проезжей...
 
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