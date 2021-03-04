Так может выглядеть замена Lightning в новых iPhone

Источник материала: Onliner

В индустрии часто всплывают слухи о том, что Apple собирается отказаться от Lightning-разъема в будущих смартфонах. Новая патентная заявка компании проливает свет на то, как может выглядеть будущий зарядный разъем и коннектор. Это трехконтактное зарядное устройство MagSafe.

Решение выглядит интересным. На смартфоне вместо глубокого разъема может оказаться небольшая выемка, в которой будет крепиться оснащенный магнитами наконечник кабеля.

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо ранее утверждал, что на USB-С Apple переходить не хочет, так как такой разъем негативно скажется на водонепроницаемости смартфона. А потому в компании ищут более надежное и элегантное решение.