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Так может выглядеть замена Lightning в новых iPhone

04.03.2021 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В индустрии часто всплывают слухи о том, что Apple собирается отказаться от Lightning-разъема в будущих смартфонах. Новая патентная заявка компании проливает свет на то, как может выглядеть будущий зарядный разъем и коннектор. Это трехконтактное зарядное устройство MagSafe.

Решение выглядит интересным. На смартфоне вместо глубокого разъема может оказаться небольшая выемка, в которой будет крепиться оснащенный магнитами наконечник кабеля.

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо ранее утверждал, что на USB-С Apple переходить не хочет, так как такой разъем негативно скажется на водонепроницаемости смартфона. А потому в компании ищут более надежное и элегантное решение.

Беспроводное зарядное Apple MagSafe Charger MHXH3AM/A
2 отзыва
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников, разъем подключения MagSafe, выходная мощность 15 Вт, быстрая зарядка, кабель 1 м, MFI
147 р.
11 предложений
Зарядные устройства Apple в Каталоге Onliner

 
 
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В индустрии часто всплывают слухи о том, что Apple собирается отказаться от Lightning-разъема в будущих смартфонах. Новая патентная заявка компании проливает свет на то,...
 
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