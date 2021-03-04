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Трудно поверить, но перед вами гербы белорусских городов. Угадайте, где чей

04.03.2021 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Змея, пожирающая младенца, длань Господня, протягивающая меч лисице, коронованный доллар, всевидящее око Великого Архитектора Вселенной — ничего необычного, перед вами просто гербы белорусских городов. Разбудите своего внутреннего Шелдона Купера и постарайтесь вытянуть из глубин подсознания ответы на один простой вопрос: каким городам они принадлежат? Это будет непросто, но забавно.

 
 
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Змея, пожирающая младенца, длань Господня, протягивающая меч лисице, коронованный доллар, всевидящее око Великого Архитектора Вселенной — ничего необычного,...
 
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