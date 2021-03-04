Трудно поверить, но перед вами гербы белорусских городов. Угадайте, где чей

Источник материала: Onliner

Змея, пожирающая младенца, длань Господня, протягивающая меч лисице, коронованный доллар, всевидящее око Великого Архитектора Вселенной — ничего необычного, перед вами просто гербы белорусских городов. Разбудите своего внутреннего Шелдона Купера и постарайтесь вытянуть из глубин подсознания ответы на один простой вопрос: каким городам они принадлежат? Это будет непросто, но забавно.