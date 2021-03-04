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В Хорватии в земле образовались десятки карстовых воронок: ученые ищут причину
Источник материала: ОНТ
Ученые пытаются выяснить причину образования десятков карстовых воронок, внезапно возникших в центральной части Хорватии. Об этом
По предварительной версии, причиной их возникновения могло стать недавнее землетрясение, однако ученых поражает огромное количество провалов в земле, совокупное количество которых уже перевалило за сотню. Более того, местные жители постоянно сообщают об образовании новых ям и провалов: некоторые из них возникают прямо под жилыми домами, вынуждая людей в спешке покидать свои жилища.
Размер самой большой воронки составляет примерно 15 метров.
В целом, карстовые воронки – обычное явление в местах богатых известняковыми отложениями, однако в Хорватии они начали распространяться за считанные дни, в то время как обычно скорость их образования составляет десятки, а то и сотни лет.
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Ученые пытаются выяснить причину образования десятков карстовых воронок, внезапно возникших в центральной части Хорватии. Об этом сообщает БЕЛТА. По...
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