ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Хорватии в земле образовались десятки карстовых воронок: ученые ищут причину

04.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Хорватии в земле образовались десятки карстовых воронок: ученые ищут причину

Ученые пытаются выяснить причину образования десятков карстовых воронок, внезапно возникших в центральной части Хорватии. Об этом сообщает БЕЛТА.

По предварительной версии, причиной их возникновения могло стать недавнее землетрясение, однако ученых поражает огромное количество провалов в земле, совокупное количество которых уже перевалило за сотню. Более того, местные жители постоянно сообщают об образовании новых ям и провалов: некоторые из них возникают прямо под жилыми домами, вынуждая людей в спешке покидать свои жилища.

Размер самой большой воронки составляет примерно 15 метров.

В целом, карстовые воронки – обычное явление в местах богатых известняковыми отложениями, однако в Хорватии они начали распространяться за считанные дни, в то время как обычно скорость их образования составляет десятки, а то и сотни лет.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые пытаются выяснить причину образования десятков карстовых воронок, внезапно возникших в центральной части Хорватии. Об этом сообщает БЕЛТА. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жена Бари Алибасова передумала разводиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by