В Хорватии в земле образовались десятки карстовых воронок: ученые ищут причину

Источник материала: ОНТ

Ученые пытаются выяснить причину образования десятков карстовых воронок, внезапно возникших в центральной части Хорватии. Об этом сообщает БЕЛТА.

По предварительной версии, причиной их возникновения могло стать недавнее землетрясение, однако ученых поражает огромное количество провалов в земле, совокупное количество которых уже перевалило за сотню. Более того, местные жители постоянно сообщают об образовании новых ям и провалов: некоторые из них возникают прямо под жилыми домами, вынуждая людей в спешке покидать свои жилища.

Размер самой большой воронки составляет примерно 15 метров.

В целом, карстовые воронки – обычное явление в местах богатых известняковыми отложениями, однако в Хорватии они начали распространяться за считанные дни, в то время как обычно скорость их образования составляет десятки, а то и сотни лет.

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