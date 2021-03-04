Как правильно выбрать свежие цветы? 5 важных критериев

Источник материала: ОНТ

В преддверии праздника 8 Марта специалисты Роспотребнадзора поделились советами по выбору свежих цветов, об этом они сообщили на сайте ведомства.

По словам экспертов, главный критерий – эластичность лепестков. Чтобы это проверить, нужно осторожно отогнуть лепесток. Если он легко возвращается на место, значит растение свежее.

Если нет возможности прикоснуться к цветам, то можно легко выбирать букет по степени раскрытия бутона. Чем менее он раскрыт, тем лучше. Также стоит обратить внимание на стебель. Он не должен быть сухим или слишком мягким.

Четвертым признаком свежести является наличие «рубашечного листа». Это более толстые и грубые лепестки, растущие у цветоножки.

Как отметили специалисты, важным признаком свежести цветка также является светлый срез стебля.

Фото: pixabay





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