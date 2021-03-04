Раскрыта личность нападавшего в шведском Ветланде

Источник материала: ОНТ

Раскрыта личность человека, который напал на людей в шведском городе Ветланда.





Это 20-летний выходец из Афганистана. В Швецию приехал в 2018 году. Ранее был замечен в мелких правонарушениях, в основном связанных с наркотиками. О его мотивах не сообщается. В результате нападения с ножом (а по другой версии с топором) ранены восемь человек. Злоумышленник задержан.

Полиция расследует дело, как покушение на убийство, но не исключаются и террористические мотивы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram