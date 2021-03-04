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Выбираем сумку на весну-лето 2021: самые актуальные модели, цвета и формы
Источник материала: ОНТ
Пожалуй, сумка – самый желанный женский аксессуар, поэтому с приходом весны его тоже хочется обновить. Кардинальных отличий от прошлых сезонов нет, но я бы рекомендовала обратить внимание на некоторые, весьма интересные модели.
Хобо. Актуальны будут модели как мягкой, так и жесткой формы совершенно разных размеров. Как с драпировкой, так и без.
Багет. Они не первый сезон популярны, актуальности не теряют и сегодня. Выбирайте в классической или более необычной форме.
Яркие цветовые акценты. Такая сумка способна превратить самый заурядный комплект в интересный стильный наряд.
Сумки с цепями. Цепи актуальны везде, и на сумках не исключение. Материал – любой: как пластик, так металл. Цепи могут быть любой ширины.
Мини сумки для смартфонов можно носить как самостоятельный аксессуар, так и в паре с сумкой большего размера. Следите за сочетанием, они не обязаны быть одинакового цвета, но их должен объединять общий стиль.
Сумки с драпировкой. Форма может быть различной, а драпировка активная и не очень.
Лаконичные сумки. Это могут быть варианты четкой формы и без лишних деталей. Они будут наиболее универсальны.
Может показаться, что из этого многообразия сложно выбрать ту, которая отвечала бы всем вашим предпочтениям, но нужно иметь ввиду, что в вашем гардеробе должна быть не одна сумка. Так что смело покупайте несколько вариантов на все случаи жизни.
Фото: Pinterst
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Пожалуй, сумка – самый желанный женский аксессуар, поэтому с приходом весны его тоже хочется обновить. Кардинальных отличий от прошлых сезонов нет, но я бы...
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