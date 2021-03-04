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Выбираем сумку на весну-лето 2021: самые актуальные модели, цвета и формы

04.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выбираем сумку на весну-лето 2021: самые актуальные модели, цвета и формы

Пожалуй, сумка – самый желанный женский аксессуар, поэтому с приходом весны его тоже хочется обновить. Кардинальных отличий от прошлых сезонов нет, но я бы рекомендовала обратить внимание на некоторые, весьма интересные модели.

Хобо. Актуальны будут модели как мягкой, так и жесткой формы совершенно разных размеров. Как с драпировкой, так и без.

Багет. Они не первый сезон популярны, актуальности не теряют и сегодня. Выбирайте в классической или более необычной форме.

Яркие цветовые акценты. Такая сумка способна превратить самый заурядный комплект в интересный стильный наряд.

Сумки с цепями. Цепи актуальны везде, и на сумках не исключение. Материал – любой: как пластик, так металл. Цепи могут быть любой ширины.



Элегантный тоут больше подойдёт для деловых образов, можно выбирать сумки из более толстой кожи. Смотрится такие сумки очень изысканно несмотря на свои немаленькие размеры.

Мини сумки для смартфонов можно носить как самостоятельный аксессуар, так и в паре с сумкой большего размера. Следите за сочетанием, они не обязаны быть одинакового цвета, но их должен объединять общий стиль.

Сумки с драпировкой. Форма может быть различной, а драпировка активная и не очень.

Лаконичные сумки. Это могут быть варианты четкой формы и без лишних деталей. Они будут наиболее универсальны.

Может показаться, что из этого многообразия сложно выбрать ту, которая отвечала бы всем вашим предпочтениям, но нужно иметь ввиду, что в вашем гардеробе должна быть не одна сумка. Так что смело покупайте несколько вариантов на все случаи жизни.

Фото: Pinterst


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Пожалуй, сумка – самый желанный женский аксессуар, поэтому с приходом весны его тоже хочется обновить. Кардинальных отличий от прошлых сезонов нет, но я бы...
 
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