Минтруда: в 2021 году пенсионерам выплатят порядка 15 млрд рублей

Источник материала: ОНТ

Пенсионную тему прокомментировала сегодня министр труда и соцзащиты. В этом году белорусским пенсионерам выплатят около 15 миллиардов рублей. Эта сумма уже не первый год составляет 9% от ВВП, что сопоставимо со многими странами Евросоюза.





Средняя пенсия для неработающих пожилых людей в прошлом месяце была 513 рублей. Но почти 600 тысяч человек, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать. Не все знают и пользуются механизмом отложенной пенсии. Он позволяет на время работы отказаться от выплаты, но после завершения трудовой деятельности увеличивает пенсию больше, чем в полтора раза. Сейчас 27% белорусов на пенсии, и государство продолжает работу по созданию многоуровневой пенсионной системы.

По прогнозам, к 2030 году каждый пятый белорус будет старше 65 лет. Понимая это, в прошлом году в стране утвердили Национальную стратегию «Активное долголетие». Она позволит создать условия для более продолжительной трудовой деятельности – через реализацию принципа «образование через всю жизнь». Кроме того, она предусматривает развитие медико-социальной помощи и обучение компьютерной грамотности.

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