﻿ Минтруда: в 2021 году пенсионерам выплатят порядка 15 млрд рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минтруда: в 2021 году пенсионерам выплатят порядка 15 млрд рублей

04.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минтруда: в 2021 году пенсионерам выплатят порядка 15 млрд рублей

Пенсионную тему прокомментировала сегодня министр труда и соцзащиты. В этом году белорусским пенсионерам выплатят около 15 миллиардов рублей. Эта сумма уже не первый год составляет 9% от ВВП, что сопоставимо со многими странами Евросоюза.


Средняя пенсия для неработающих пожилых людей в прошлом месяце была 513 рублей. Но почти 600 тысяч человек, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать. Не все знают и пользуются механизмом отложенной пенсии. Он позволяет на время работы отказаться от выплаты, но после завершения трудовой деятельности увеличивает пенсию больше, чем в полтора раза. Сейчас 27% белорусов на пенсии, и государство продолжает работу по созданию многоуровневой пенсионной системы.

По прогнозам, к 2030 году каждый пятый белорус будет старше 65 лет. Понимая это, в прошлом году в стране утвердили Национальную стратегию «Активное долголетие». Она позволит создать условия для более продолжительной трудовой деятельности – через реализацию принципа «образование через всю жизнь». Кроме того, она предусматривает развитие медико-социальной помощи и обучение компьютерной грамотности.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионную тему прокомментировала сегодня министр труда и соцзащиты. В этом году белорусским пенсионерам выплатят около 15 миллиардов рублей. Эта сумма уже не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жена Бари Алибасова передумала разводиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by