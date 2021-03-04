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Арина Соболенко завершила выступление на теннисном турнире в Дохе
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко завершила борьбу на престижном теннисном турнире в Дохе в первом же круге.
Соперницей первой ракетки Беларуси в стартовом матче была испанка Гарбинье Мугуруса и, несмотря, на статус фаворитки, Соболенко уступила – 2:6, 6:7, 3:6.
Борьбу в одиночном разряде на турнире продолжает Виктория Азаренко. Сегодня она проведет четвертьфинальный матч против украинки Элины Свитолиной.
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Арина Соболенко завершила борьбу на престижном теннисном турнире в Дохе в первом же круге. Соперницей первой ракетки Беларуси в стартовом матче была испанка...
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