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Арина Соболенко завершила выступление на теннисном турнире в Дохе

04.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко завершила выступление на теннисном турнире в Дохе

Арина Соболенко завершила борьбу на престижном теннисном турнире в Дохе в первом же круге.

Соперницей первой ракетки Беларуси в стартовом матче была испанка Гарбинье Мугуруса и, несмотря, на статус фаворитки, Соболенко уступила – 2:6, 6:7, 3:6.

Борьбу в одиночном разряде на турнире продолжает Виктория Азаренко. Сегодня она проведет четвертьфинальный матч против украинки Элины Свитолиной.

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Арина Соболенко завершила борьбу на престижном теннисном турнире в Дохе в первом же круге. Соперницей первой ракетки Беларуси в стартовом матче была испанка...
 
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