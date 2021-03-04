Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны во Дворце Независимости

Источник материала: ОНТ

Сила народа – в единстве. Таков лейтмотив церемонии, которая прошла сегодня во Дворце Независимости. Президент вручил государственные награды и генеральские погоны.





Это традиция праздничных мартовских дней: чествовать дам в преддверии восьмого марта, и повышать в звании тех, кто стоит на страже родины. Но особое звучание церемонии придаёт то, что проходит она в Год единства. Нация может развиваться только на позитивных идеях и делах – в этом уверен Александр Лукашенко.

В зале представители армии и силовых структур. В День белорусской милиции Александр Лукашенко поблагодарил тех, кто привык прямо смотреть в глаза опасности. Особенно много тёплых слов – в адрес женщин. К слову, награждены сегодня представительницы разных профессий, в том числе, многодетные матери. Президент подчеркнул, что белорусских дам никак не назовёшь слабым полом.

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