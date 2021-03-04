﻿ «Мешков Брест» готовится к заключительному матчу группового этапа Лиги Чемпионов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мешков Брест» готовится к заключительному матчу группового этапа Лиги Чемпионов

04.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Мешков Брест» готовится к заключительному матчу группового этапа Лиги Чемпионов

Гандбольный клуб «Мешков Брест» сегодня сыграет заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов.

Игра пройдет на выезде. В составе брестчан в Македонию отправились 16 гандболистов. Сейчас в своей отборочной группе команда занимает 4 место – и это лучший результат в истории клуба за время выступления в Лиге Чемпионов.

Также стал известен соперник брестского клуба по 1/8 финала – это украинский «Мотор». Первая игра пройдет на выезде 21 марта либо 1 апреля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандбольный клуб «Мешков Брест» сегодня сыграет заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов. Игра пройдет на выезде. В составе брестчан в Македонию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жена Бари Алибасова передумала разводиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by