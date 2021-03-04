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«Мешков Брест» готовится к заключительному матчу группового этапа Лиги Чемпионов
Источник материала: ОНТ
Гандбольный клуб «Мешков Брест» сегодня сыграет заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов.
Игра пройдет на выезде. В составе брестчан в Македонию отправились 16 гандболистов. Сейчас в своей отборочной группе команда занимает 4 место – и это лучший результат в истории клуба за время выступления в Лиге Чемпионов.
Также стал известен соперник брестского клуба по 1/8 финала – это украинский «Мотор». Первая игра пройдет на выезде 21 марта либо 1 апреля.
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Гандбольный клуб «Мешков Брест» сегодня сыграет заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов. Игра пройдет на выезде. В составе брестчан в Македонию...
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