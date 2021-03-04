Снег и до -12°С ожидается в Беларуси 6-8 марта: подробный прогноз погоды на выходные

Источник материала: ОНТ

Снег, гололедица, ветер и снова морозы придут в Беларуси на выходные с 6 по 8 марта. Об этом сообщили в Белгидромете.

В субботу, 6 марта, в страну придет неустойчивая холодная воздушная масса со Скандинавского полуострова. Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах возможен кратковременный снег. На дорогах – гололедица. Ветер умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью составит -3°С…9°С, при прояснениях до -11°С. Днем – -3°С…+3°С.

В воскресенье Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов от атлантического циклона. Во многих районах ожидается сильный порывистый ветер. Ночью местами, утром и днем на большей части страны пройдет кратковременный и мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от 0°С…-6°С, днем – -1°С…+4°С.

8 марта в стране будет далеко не весенняя погода, зато стихнет ветер. Ночью на большей части страны и днем местами пройдет кратковременный снег. Возможна гололедица. Температура ночью составит -2°С…-9°С, в северных районах при прояснениях - -10°С…-12°С. Днем будет от -6°С по северу до +2°С по югу Беларуси.

По прогнозам синоптиков, начало следующей недели будет холодным с зимним характером.

Фото: БЕЛТА

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