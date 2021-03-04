ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снег и до -12°С ожидается в Беларуси 6-8 марта: подробный прогноз погоды на выходные

04.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Снег и до -12°С ожидается в Беларуси 6-8 марта: подробный прогноз погоды на выходные

Снег, гололедица, ветер и снова морозы придут в Беларуси на выходные с 6 по 8 марта. Об этом сообщили в Белгидромете.

В субботу, 6 марта, в страну придет неустойчивая холодная воздушная масса со Скандинавского полуострова. Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах возможен кратковременный снег. На дорогах – гололедица. Ветер умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью составит -3°С…9°С, при прояснениях до -11°С. Днем – -3°С…+3°С.

В воскресенье Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов от атлантического циклона. Во многих районах ожидается сильный порывистый ветер. Ночью местами, утром и днем на большей части страны пройдет кратковременный и мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от 0°С…-6°С, днем – -1°С…+4°С.

8 марта в стране будет далеко не весенняя погода, зато стихнет ветер. Ночью на большей части страны и днем местами пройдет кратковременный снег. Возможна гололедица. Температура ночью составит -2°С…-9°С, в северных районах при прояснениях - -10°С…-12°С. Днем будет от -6°С по северу до +2°С по югу Беларуси.

По прогнозам синоптиков, начало следующей недели будет холодным с зимним характером. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снег, гололедица, ветер и снова морозы придут в Беларуси на выходные с 6 по 8 марта. Об этом сообщили в Белгидромете. В субботу, 6 марта, в страну придет неустойчивая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жена Бари Алибасова передумала разводиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by