Прокуратура предъявила иск гродненскому детскому хоспису

"Прокуратура направила руководству детского хосписа предложение о досудебном урегулировании спора и добровольном освобождении арендуемых и самовольно занятых помещений детской поликлиники. В связи с полученным отказом в экономический суд Гродненской области предъявлено соответствующее исковое заявление", - говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры в четверг.





При изучении обращения детской поликлиники прокуроры якобы выяснили, "что в мае 2020 года детский хоспис, занимающая по договору аренды в здании поликлиники 3 кабинета, самовольно, без оформления дополнительного соглашения, занял помещения общего пользования лечебного учреждения – вестибюль с коридором, в которых организовал швейное производство".





"Однако уже почти 4 месяца сотрудники хосписа в здании детской поликлиники не работают. Ранее использованные ими помещения закрыты и арендодателю не сданы", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.





Отмечается, что руководство поликлиники неоднократно предлагало директору хосписа освободить самовольно занятые площади, а также досрочно расторгнуть договор аренды. Без использования помещений, переданных в аренду детскому хоспису, поликлиника якобы не может выполнять мероприятия по недопущению распространения инфекции Covid-19. Вместе с тем получить согласие хосписа не удалось.





В Генпрокуратуре напомнили, что в отношении директора Гродненского детского хосписа 1 декабря 2020 года возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК по факту "хищения" имущества общественной организации. В настоящее время она скрывается от органов предварительного расследования и находится за пределами Беларуси.





проблемы у детского хосписа появились, после того как его директора Ольгу Величко задержали, а позже оштрафовали на 15 базовых за участие в несанкционированном митинге, который проходил 6 сентября в областном центре. Как сообщал ранее портал tut.by,появились, после того как его директоразадержали, а позже оштрафовали на 15 базовых за участие в несанкционированном митинге, который проходил 6 сентября в областном центре.









В протоколе осмотра было написано, что проводится проверка "в отношении должностных лиц ОБО "Гродненский детский хоспис" по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты сумм налогов".





забрали принадлежащий организации аппарат ИВЛ. 1 декабря сотрудники ДФР появились в хосписе вновь и



