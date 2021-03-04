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Прокуратура предъявила иск гродненскому детскому хоспису
Источник материала: Партизан
Прокуратура Гродно в интересах детской поликлиники предъявила иск к хоспису о расторжении договора аренды неиспользуемых помещений.
"Прокуратура направила руководству детского хосписа предложение о досудебном урегулировании спора и добровольном освобождении арендуемых и самовольно занятых помещений детской поликлиники. В связи с полученным отказом в экономический суд Гродненской области предъявлено соответствующее исковое заявление", - говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры в четверг.
При изучении обращения детской поликлиники прокуроры якобы выяснили, "что в мае 2020 года детский хоспис, занимающая по договору аренды в здании поликлиники 3 кабинета, самовольно, без оформления дополнительного соглашения, занял помещения общего пользования лечебного учреждения – вестибюль с коридором, в которых организовал швейное производство".
"Однако уже почти 4 месяца сотрудники хосписа в здании детской поликлиники не работают. Ранее использованные ими помещения закрыты и арендодателю не сданы", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.
Отмечается, что руководство поликлиники неоднократно предлагало директору хосписа освободить самовольно занятые площади, а также досрочно расторгнуть договор аренды. Без использования помещений, переданных в аренду детскому хоспису, поликлиника якобы не может выполнять мероприятия по недопущению распространения инфекции Covid-19. Вместе с тем получить согласие хосписа не удалось.
В Генпрокуратуре напомнили, что в отношении директора Гродненского детского хосписа 1 декабря 2020 года возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК по факту "хищения" имущества общественной организации. В настоящее время она скрывается от органов предварительного расследования и находится за пределами Беларуси.
Как сообщал ранее портал tut.by,
В протоколе осмотра было написано, что проводится проверка "в отношении должностных лиц ОБО "Гродненский детский хоспис" по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты сумм налогов".
1 декабря сотрудники ДФР появились в хосписе вновь и
Что касается директора организации, то
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Прокуратура Гродно в интересах детской поликлиники предъявила иск к хоспису о расторжении договора аренды неиспользуемых помещений.
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