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Европейские эксперты подготовили позитивный отчет по БелАЭС

04.03.2021 16:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар - Sputnik. Минск повысил безопасность Островецкой АЭС в ключевых областях, говорится в предварительном докладе по итогам посещения БелАЭС в феврале.

В прошлом месяце эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSERG) провели на площадке станции два дня. Визит ENSERG состоялся в рамках партнерского обзора Нацплана действий по итогам стресс-тестов.

"Делается вывод, основанный на имеющейся информации и посещении объекта, что был достигнут прогресс в рассмотрении всех рекомендаций, касающихся семи приоритетных вопросов", - говорится в предварительном докладе.

Дополнительная миссия ENSERG планирует визит на станцию примерно в мае-июне этого года. Планируется, что визит европейских экспертов продлится порядка 10 дней, а по итогам будет подготовлен окончательный отчет по работе атомной электростанции. Полный отчет опубликуют в конце 2021 года.

Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности посетили БелАЭС в феврале. Руководил группой глава Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.

Напомним, Беларусь в 2016-2018 годах проводила свои стресс-тесты БелАЭС на добровольной основе по методологии ЕС. В результате их пробелов в безопасности станции не выявлено. Надежность объекта на случай стихийных бедствий - землетрясений, наводнений и техногенных аварий – подтверждена.

 
Теги: Минск
 
 
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Опубликован предварительный доклад по итогам посещения европейскими экспертами Белорусской АЭС в феврале.
 
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