На МКАД грузовик врезался в автобус, у обоих серьезные повреждения (видео)

Источник материала: Onliner

На форуме Onliner наш читатель с ником 3147063 опубликовал видео с последствиями аварии, которая, по его словам, произошла сегодня на МКАД. Грузовой автомобиль врезался в автобус-гармошку. Оба транспортных средства серьезно повреждены.

— Четвертого марта, 14:45. ДТП на МКАД, в районе улицы Ландера. В автобус №30 врезался грузовик, — рассказал наш читатель.

Он сообщил корреспонденту Onliner, что об аварии знает от своего отца, который ехал в этом автобусе.

— Со слов отца, в автобусе было около 40 человек, сзади сидели люди. Никто не пострадал, только осколками стекла засыпало, в остальном отделались легким испугом. Грузовик задел автобус боком, по какой причине — непонятно. Автобус ехал ровно в своей полосе, — отметил собеседник.

(будет дополнено)

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