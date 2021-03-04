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Белорусская М1 вошла в список самых дорогих трасс в мире

04.03.2021 16:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Австралийский журнал Budget Direct провел интересное исследование: эксперты издания проанализировали более 400 платных трасс по всему миру и выделили наиболее дорогие. Неожиданно наша родная М1 оказалась в топ-10. Хотя в целом Беларусь находится на 13-м месте в мире по «средней стоимости» платных трасс. 

Начнем со средних показателей. Здесь наблюдается интересная взаимосвязь: чем меньше в стране платных дорог, тем, вероятнее всего, они будут дороже. И наоборот: если в стране половина загородных трасс платные, то стоят они в среднем не так уж дорого.

Белорусская М1 вошла в список самых дорогих трасс в мире

Вот, например, Швейцария. В этой стране всего два платных участка дорог (это тоннели под Альпами). Но из-за дороговизны проезда по этим участкам, Швейцария заняла первое место в этом рейтинге — средняя стоимость проезда по платным трассам здесь составляет 26,5 доллара. А вот в ОАЭ пунктов оплаты полно, зато проезд стоит в среднем чуть больше доллара.

Белорусская М1 вошла в список самых дорогих трасс в мире

Один из швейцарских тоннелей попал в десятку наиболее дорогих трасс в мире (таблица выше). За проезд по нему нужно заплатить примерно 35 долларов по курсу. Самая же дорогая трасса в мире находится в США — это 580-километровая Pennsylvania Turnpike. Белорусская М1 на 7-м месте. Иностранные легковые машины должны платить 0,04 евро за один километр М1. Длина трассы составляет более 600 км, следовательно, стоимость проезда по одной из главных трасс нашей страны стоит дороже 24 евро.

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Австралийский журнал Budget Direct провел интересное исследование: эксперты издания проанализировали более 400 платных трасс по всему миру и выделили наиболее дорогие....
 
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