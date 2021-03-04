Шуканов про деятельность АБФФ: Энтузиазм, помноженный на отсутствие фундаментальных знаний, очень опасный коктейль

«Глядя на сегодняшнюю ситуацию в белорусском футболе, на некоторые решения руководства АБФФ, вызывающие состояние когнитивного диссонанса, понимаешь, что эмоции, относящиеся к таким базовым потребностям человека, как любовь и уважение, не позволяют остаться в стороне.





На мой скромный взгляд, любой аспект жизнедеятельности социума в контексте сложных профессиональных решений необходимо рассматривать как минимум в двух, а иногда даже в трех плоскостях: фундаментальной, прикладной и религиозной.





Наши футбольные управленцы любят использовать такую трендовую терминологию, как «фундаментальное», «прикладное», «системный подход». Однако своими последующими действиями приводят в состояние недоумения.





За последнее время принято немало спорных решений, подтверждающих, что энтузиазм, помноженный на отсутствие фундаментальных знаний, очень опасный коктейль», – сказал Шуканов.