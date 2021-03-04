Итоги ажиотажа: за два месяца техосмотр прошло столько машин, сколько раньше за полгода

Источник материала: Tut.by

УП «Белтехосмотр» подвело итоги первых двух месяцев этого года. Оказалось, что разрешение на участие в дорожном движении получили 355 897 автомобилей. Это почти столько же, сколько за первое полугодие 2020 года. Статистика приводится на сайте организации.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Последние года станции техосмотра не жаловались на поток клиентов: из-за нежелания платить так называемый дорожный налог водители нередко игнорировали эту процедуру. Однако, с 1 января этого года налог от техосмотра отвязали , затем появились слухи о том, что за непройденный техосмотр будут присылать «письма счастья», что привело к ажиотажу . Дошло до того, что желающие получить заветную наклейку о том, что с машиной все в порядке, занимали очереди с 5 утра.

А вот итог ажиотажа в цифрах. С начала года УП «Белтехосмотр» выдано 355 897 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Из них только в феврале — 167,8 тысячи. Более 90 процентов приехавших на диагностические станции — физические лица. Для сравнения: за январь-февраль прошлого года ТО прошло чуть меньше 110 тысяч автомобилей.

Сейчас в Минске на некоторых станциях, где можно записаться на ТО онлайн, доступна запись на конец марта, в регионах — на середину марта.

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