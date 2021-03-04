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Итоги ажиотажа: за два месяца техосмотр прошло столько машин, сколько раньше за полгода
Источник материала: Tut.by
УП «Белтехосмотр» подвело итоги первых двух месяцев этого года. Оказалось, что разрешение на участие в дорожном движении получили 355 897 автомобилей. Это почти столько же, сколько за первое полугодие 2020 года. Статистика
Последние года станции техосмотра не жаловались на поток клиентов: из-за нежелания платить так называемый дорожный налог водители нередко игнорировали эту процедуру. Однако, с 1 января этого года налог от техосмотра
А вот итог ажиотажа в цифрах. С начала года УП «Белтехосмотр» выдано 355 897 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Из них только в феврале — 167,8 тысячи. Более 90 процентов приехавших на диагностические станции — физические лица. Для сравнения: за январь-февраль прошлого года ТО прошло чуть меньше 110 тысяч автомобилей.
Сейчас в Минске на некоторых станциях, где можно записаться на ТО онлайн, доступна запись на конец марта, в регионах — на середину марта.
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За январь-февраль техосмотр прошли 355 897 автомобилей.
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