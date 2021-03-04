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Шотландец запечатлел на фото «парящий в небе» корабль. Но это не магия, а обычная иллюзия

04.03.2021 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23-летний житель шотландского города Банфа Коллин МакКаллум (Colin McCallum) случайно запечатлел «парящий в воздухе» корабль. Издание Deadline News объясняет, как получился такой эффект.


Фото: Colin McCallum

23-летний Колин прогуливался в окрестностях своего города, когда увидел необычное зрелище. Из-за схожей окраски моря и неба большое судно казалось парящим среди облаков.

«Когда я только увидел корабль, мне пришлось несколько раз присмотреться к нему внимательнее, потому что мне казалось, что он действительно парит в воздухе. Чуть позже я все же понял: это оптическая иллюзия, и совершенно невероятная», — рассказал он изданию.

Дело в том, что корабль находился далеко от берега, в то время как недалеко от суши, ближе к берегу, образовались облака. Небо и море были одного оттенка и потому как бы слились воедино, а вот цвет воды, омывающей берег, был чуть темнее — все это и создало эффект парящего в воздухе судна.

 
 
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