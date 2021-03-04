Популярный украинский дуэт объявил о распаде

Источник материала: Tut.by

Популярный украинский дуэт «Неангелы» объявил о распаде. Новость об этом появилась в Instagram одной из солисток. Виктория Смеюха и Слава Каминская работали вместе на протяжении 15 лет.





Слава Каминская написала, что ей не нравится слово «распались», потому что девушки связаны друг с другом навсегда. Но дальше они идут порознь.

— В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в пмс. А, главное, во время двух беременностей — мы всегда были вместе. Это были прекрасные, но иногда такие же тяжелые 5475 дней. 15 лет, 5 альбомов, более 20 клипов, куча номинаций и статуэток — все на двоих. «Неангелы» — уже история. Из песни слов не выкинешь, «Роман» не пропадет из плейлистов тысяч людей (речь о самом популярном клипе группы на YouTube «Роман», его посмотрели 47 миллионов раз. — Прим. ред).

«Неангелы» — украинская музыкальная поп-группа, основанная продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Виктория Смеюха и Слава Каминская были ее бессменными солистками. В 2015 году дуэт планировал гастроли в Минске, но концерт тогда отменился .